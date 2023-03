Messi: "Toda mi vida fue así, de dedicación, trabajo, esfuerzo y de querer cada día más"

Lionel Messi no se conforma y ahora quiere ganar más títulos con PSG.

Messi admitió que no se conforma en materia de éxitos deportivos y siempre quiere más. En la actual temporada con PSG se lo ve mucho más afirmado y decisivo. “Como ya lo dije varias veces, me siento muy bien en PSG. El primer año me costó la adaptación, pero esta temporada la empecé diferente, más acomodado al club y a la ciudad, a todo lo que significa París y disfruté mucho la temporada”.