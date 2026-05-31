El Turismo Carretera deliró con un Facundo Chapur profeta en su tierra, justo antes del retorno a Rafaela

Facundo Chapur se quedó con la final del Turismo Carretera en el Oscar Cabalén de Alta Gracia ante una multitud que lo ovacionó. Y ahora se viene el Óvalo

Tremenda emoción de Facundo Chapur y todos los cordobeses, con el triunfo en el oscar Cabalén de Alta Gracia. El Turismo Carretera retorna al Templo de la Velocidad de Rafaela en la próxima.

Tremendas las imágenes de Alta Gracia . Una verdadera multitud atiborrando las tribunas de esa recta principal, regalándole un tributo conmovedor al piloto que los mueve y los convoca: Facundo Chapur , el piloto que lleva el acento por todas los circuitos del país y al que tanto le costó llegar a la máxima categoría nacional, el Turismo Carretera . Y lo hizo mucho antes que se dieran tantos pases, que elevaron la cantidad de autos en pista a límites intolerables, mucho menos en pistas de las antiguas como las del Oscar Cabalén . En la próxima de Rafaela , tal vez sean más tolerables.

Chapur hizo su carrera en el Turismo Nacional, donde fue campeón de la Clase 2 y dos veces de la Clase 3, mucho antes que la ACTC acapara todo. Siempre quiso pegar el salto pero se lo hicieron dar a través de la escalera del TC Mouras, donde estuvo dos temporadas, más otras tres en el TC Pista. Nadie le regaló nada.

Cuando debutó con victoria en El Calafate 2024 su auto no estaba en reglamento y lo descalificaron. Debió morderse la lengua y esperar un año, en el mismo autódromo para celebrar. Pero la de este domingo habrá sido la más importante de su vida.

Porque fue ante su gente, en una Alta Gracia cercana a la capital cordobesa donde nació. Un público exultante al que siempre lo convoca al TC pero que hacía rato no vivía una fiesta semejante.

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Además porque fue en la tierra de Torino, la marca que no ganaba desde hacía 17 carreras, siempre con el Trotta Racing. Aprovechando, eso sí, la mayor competitividad que le dio el cambio de extensión del alerón.

La carrera en el Oscar Cabalén

Y como a Chapur nada le resultó fácil, debió lidiar en la largada con Otto Friztler, que había ganado la serie más rápido. Se impuso en la pelea y desde ahí lo aguantó hasta el final, siempre en el orden del segundo de diferencia. Por eso fue de dientes apretados, más allá de que casi fue de punta a punta.

El Mercedes, la nueva marca junto a la de BMW (y antes Toyota) que llegaron para quedarse, fue al cabo segundo, atendido en los talleres de Venado Tuerto del Maquin Parts. Y Tomás Catalán Magni completó el podio con el Camry.

Chapur fue la bandera entonces de la vieja guardia de marcas, que estuvieron debajo del podio. El primero fue Germán Todino con el Ford Mustang, luego Juan Martín Trucco con la Dodge Challenger y en el 7º lugar Agustín Canapino con el Chevroler Camaro. Delante suyo, el primer piloto santafesino, el de Reconquista Gaspar Chansard en su mejor carrera con el 6º puesto en su primer año de TC. Muy cerca suyo, 8º en otra gran actuación, el de Villa Minetti Ignacio Faín, el segundo Torino de la carrera.

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Los otros pilotos y equipos santafesinos

A los otros pilotos santafesinos no les fue también. El de Las Parejas Facundo Ardusso clasificó 26º con el Mustang del Gurí Martínez Competición y el rosarino Thomas Ricciardi fue 39º con el Camry del Rus Med Team.

Nada menos que 46 autos terminaron dentro de la vuelta, entre ellos Diego Azar del Maquin (44º). Tobías Martínez fue el mejor del RUS Med local (18º), Josito Di Palma fue 29º y abandonó Juan De Benedictis.

Mientras que Jonatan Castellano, del Galarza Racing de Acebal, por primera vez quedó fuera del top ten (fue 23º) y perdió la cima a manos de José Urcera (12º), del Maquin venadense. El otro auto de Acebal, Marcos Dianda, quedó 32º.

¿Y los otros ganadores del año? Nicolás Moscardini 34º, Julián Santero, Agustín Canapino 7º, Santiago Mangoni 24º y Mariano Werner 15º. El próximo ganador levantará el 21 de junio la copa en Rafaela, el circuito al que todo el TC se debía volver tras la ausencia del 2025. Seguro será otra gran fiesta.

Y en el TC Pista...

Santiago Biagi, el piloto del RUS Med Team, festejó su segundo triunfo en el TCP luego de la exclusión por técnica de Eugenio Provens. Y es escolta del campeonato, ahora de Bautista Damiani, que fue segundo.