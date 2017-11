La estrella de la selección Lionel Messi puso en duda que pueda en un futuro vestir la casaca de Newell's, aunque admitió que jugar en la Lepra es "un sueño pendiente".





"Va pasando el tiempo y las ganas están siempre. Siempre dije que me encantaría jugar en Newell's, es algo pendiente que me quedó. De chiquito iba a la cancha y mi sueño era jugar en primera, poder debutar y estar dentro de esa cancha que yo iba a ver tantos partidos. Pero no se qué va a pasar de acá a unos años, dónde voy a estar yo, cómo voy a estar para volver", contó La Pulga esta mañana desde Rusia, en la previa del amistoso que la selección jugará el sábado ante Rusia.

messi newels



"No puedo decir voy a volver y voy a jugar. Me encantaría y siempre lo dije pero no se qué va a pasar, ojalá pueda ser así y jugar en Newell's, que es lo que soñé desde chiquito", agregó la estrella de Barcelona, en charla con TyC.





