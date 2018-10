"Me faltan aún ocho meses de contrato", advirtió Bauza

"El partido salió como lo habíamos imaginado, con un Patronato que ejerce una presión alta con pelotazos y con tres o cuatro puntas. En el primer tiempo nos costó mucho tener la pelota y en el segundo lo mejoramos. Cuando logramos el empate el partido se hizo más parejo. Sobre el final hubo un error muy grande del línea porque había tres jugadores en offside, no uno, tres. Pero ya está, hay que pensar en el partido que viene y trabajar", aseguró el Patón. En cuanto al análisis del partido y el funcionamiento, dijo: "El equipo hizo el partido que pensábamos porque en el segundo tiempo logramos tener más la pelota y tuvimos tres o cuatro jugadas en las que nos pudimos haber puesto en ventaja, pero no se pudo". En referencia a si tendrá impacto desde lo emocional la derrota con Patronato de cara al clásico, contestó: "No, son partidos en los que los jugadores se preparan bien". Volviendo al partido de ayer, el DT profundizó: "Hablamos en el entretiempo algunas cosas y en el segundo tiempo el equipo se paró mejor, tuvo más tiempo la pelota y llegamos no sólo al empate sino tres o cuatro veces más. En el primero al equipo le costó mucho tener la pelota y dejó que el rival nos presione mucho. Habíamos trabajado para que eso no pase, pero son cosas que pasan". El Patón reafirmó que su equipo llega al clásico futbolísticamente "muy bien". "Hoy (ayer) me conformó el segundo tiempo porque llegamos cuatro o cinco veces y algunas de ellas con muchas posibilidades, a diferencia del primero", razonó. ¿Hubo un retroceso en base a lo que habían mostrado ante Boca? "No, porque los partidos son totalmente diferentes. Boca ataca diferente a Patronato porque lo de Patronato son todos pelotazos que ponen al equipo contrario lo más cerca del área posible. Me quedo conforme con el segundo tiempo porque pudimos tener la pelota y logramos llegar, cosa que en el primer tiempo no hicimos". Y respecto a si esta será una semana para trabajar más desde lo emocional, confió: "Nada diferente. Lo que se viene es un clásico y la gran mayoría (de los jugadores) son de Rosario, por lo que saben lo que se vive y el jugador se prepara de esa manera".

A preguntas punzantes, respuestas tajantes y escuetas. Así fue la salida del vestuario del DT auriazul Edgardo Bauza tras la derrota por 2 a 1 ante Patronato, en la previa del clásico. ¿Te condiciona este resultado de cara al jueves? "No, en nada", contestó sin profundizar el Patón. Y en relación a que el equipo lleva ocho partidos sin ganar entre Copa Argentina y torneo, se atajó: "Trataremos de ganar el que viene. No me preocupa para nada esa situación". ¿Te jugás la continuidad el jueves en el clásico? "¿La continuidad de qué?", se preguntó el técnico. ¿Por el resultado del clásico? "Me faltan todavía ocho meses de contrato", redobló la apuesta Bauza demostrando firmeza en su rol de conductor.