"Me encanta la posibilidad de Central", reveló Barrandeguy

“Me encanta la posibilidad de Central”. Del otro lado de la línea el que habla es Federico Barrandeguy, el lateral uruguayo de Montevideo Wanderers en el que Central puso el ojo ante la chance que Nahuel Molina no pueda continuar en Arroyito. Lo que hay por estos días un interés concreto de parte del club de Arroyito, del que ya está al tanto el jugador y sobre el que trabaja Javier Hernández, su representante. Como sucede con la mayoría de los jugadores uruguayos, la chance del fútbol argentino seduce. Y el caso de Barrandeguy no es la excepción. Intenta mantener la calma, no adelantar los tiempos, pero en cada palabra deja claro su deseo de cruzar al charco, una vez que se le termine el contrato con Wanderers, dentro de dos días.

Barrandeguy, de 23 años (8 de mayo de 1996), le contó a Ovación por dónde pasan hoy sus sensaciones, expectativas y algo también de sus condiciones futbolísticas, aunque en esto último prefirió esperar, en caso de que se dé la llegada a Arroyito para “que lo descubre la gente”. Al defensor, oriundo de Ombúes de Lavalle, le quedan sólo dos días de contrato con Wanderers, donde ya avisó que no renovará porque su intención es cambiar de aire. Y si hay algo que lo tienta es el fútbol argentino. “A los uruguayos nos gusta mucho el fútbol argentino y más si se trata de un club como Central”, le confió el futbolista charrúa a este diario en medio de sus vacaciones en Colonia del Sacramento.

“Sabemos del interés de Central y por supuesto que estamos al tanto, pero ese tema lo está manejando mi representante. Se me termina el contrato con Montevideo Wanderers el 31 de diciembre y ya le había dicho a mi representante que la idea era salir del club.

¿Tuviste algunas ofertas además de la de Central?

Tengo otras ofertas. Me llamaron de Grecia, de Brasil y algo de México, pero algunas dejé pasar porque me enteré que había salido esta posibilidad de Central. A los uruguayos nos gusta mucho el fútbol argentino y más si se trata de un club como Central.

En un orden de prioridades, ¿la de Central está por encima de las otras?

Ni hablar. Hablo mucho con mi representante porque el tema lo maneja él, pero no nos queremos apurar a decidir nada todavía. Igual, como te dije, a los uruguayos el fútbol argentino es uno de los que más nos gusta.

¿Cuándo creés que se puede llegar a resolver? ¿Le pusiste algún plazo a Central o el club te lo puso a vos?

La verdad es que no sé cuándo se definirá. Mi representante me va informando todo y supuestamente el club estaba a la espera de saber qué pasaba con (Nahuel) Molina. De mi parte lo que dije es que si salir la posibilidad de ir a Central me encantaría.

¿Te sorprendió el interés de Central?

En parte sí. Me fueron llegando propuestas por esto de que a fin de año se me termina el contrato y siempre fuimos manejando posibilidades con mi representante, entre ellas la del fútbol argentino. Estoy con expectativas y mucha ilusión. Si no se da la de Central esperaré por otras ofertas.

No muchos te conocen, ¿cómo te definirías como jugador?

Hice todas las inferiores en Montevideo Wanderers como mediocampista, pero cuando subí a primera pasé a jugar de lateral. Casi todos los partidos que tengo jugué en esa posición, incluso algunos por la izquierda.

En la búsqueda de referencias varios dijeron que te gusta pasar mucho al ataque, tirar diagonales. ¿Eso tiene que ver con la formación en inferiores como volante?

Seguramente. Me gusta irme al ataque y tengo buena velocidad. Después con el tiempo me fui haciendo más marcador de punta en un fútbol como el uruguayo, que es muy fuerte y en el que utiliza mucho el cuerpo a cuerpo. Es difícil definirme a mí mismo, pero si se da lo de Central lo irá viendo la gente.

En los últimos años pasaron muchos uruguayos por Central. ¿Hablaste con algunos de ellos para tener alguna referencia de lo que es Rosario como ciudad y Central como club?

Todavía no, pero sobre todo porque no tengo relación con los muchachos que pasaron por Rosario en este último tiempo. Sí hablé con Manuel Castro, que juega en Estudiantes, y me dijo que Central es un gran club.

Dijiste que tenés expectativa. ¿Estás ansioso o lo manejás con calma?

Estoy expectante, esperando, pero no me quiero apurar porque recién en unos días se me termina el contrato con Wanderers. Sí estoy contento por la posibilidad que se me presenta.

¿Dependerá de cuestiones futbolísticas más que económicas?

Eso se verá en la medida que se avance en la negociación. Lo mío es muy claro, se me termina el contrato, ya le dije a Javier que quería buscar una salida porque quedaría en condición de libre, con el pase en mi poder y que lo de Central me encantaría.