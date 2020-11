"Nuestra idea es tener el control de los partidos. Se hizo un desgaste importante con Lanús, pero como fue un equipo corto lo sacamos adelante, creo que al equipo le vino bien la nueva posición mía y de Nacho", abundó.

Pero hubo una parte del diálogo en el que Maxi adoptó un tono intimista, en el que habló de su momento. "No es fácil en 21 años de carrera sostenerse, pero también voy a cumplir con mi palabra de quedarme hasta que termine el contrato. Yo si bien venía hablando con Gago y Mascherano no me pongo a pensar en mi momento, me pongo muy contento por ellos, sobre todo por Fer que nos dejó una enseñanza de vida, hubiera sido lindo que se hubieran podido despedir con gente", aseveró.

"No me veo como entrenador, creo que falta en el fútbol el nexo entre dirigentes y jugadores. El jugar con compañeros tan jóvenes me da energía, me hacen sentir activo, en algún momento se van a hacer cargo ellos de lo que armamos nosotros. Me pone muy contento ver a los chicos de divisiones inferiores surgir, nunca más tiene que pasar que vengan diez o doce jugadores en los mercados de pases", reflexionó Maxi Rodríguez.

Con relación a la lesión que sufrió Alan Aguerre tras una infracción de Carlos Tevez, Maxi con determinación sentenció: "Ningún jugador quiere lesionar a otro de mala leche. No hay jugador que sea mala leche. Tevez tiene mala suerte con Newell's, es así. Por supuesto que la baja de Alan impactó mucho en el plantel por ser una lesión tan larga y dolorosa, pero Ramiro (Macagno) lo puede hacer tranquilamente".