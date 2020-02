A fin de diciembre, y ya con 39 años Maxi Rodríguez avisó que jugaría seis meses con la camiseta de Newell's. Ahora, en una extensa entrevista avisó que hay al menos una situación que podría extender su vigencia en el fútbol argentino y sería el arribo de Lionel Messi al club del Parque.

Maxi mostró que no pierde las ilusiones de volver a compartir equipo con Messi, que también es hincha leproso y que en varias oportunidades expresó su deseo de regresar a Rosario para ponerse la rojinegra antes de su retiro.

"Le diría que venga y trataría de convencerlo. Hay que ver en cuánto tiempo vendría. Si son algunos meses o un año puedo llegar a pilotearla, después no hay forma de esperarlo"

"No me gusta hablar de algo que no sabemos si va a pasar. Son cosas muy personales, Leo (Messi) es una persona que representa muchísimo a nivel mundial, entonces es difícil hablar por otra persona. El hincha de Newell’s siempre va a soñar con eso, pero no vale la pena anticiparse a que eso pase. Son cosas que hay que tomarlas con calma y mucho respeto", comenzó diciendo Maxi.

La Fiera se mostró cauto, pero también expresó su esperanza de compartir equipo con Messi en Newell's: "¿Quién no quiere tener a Leo vistiendo su camiseta? Le diría que venga y trataría de convencerlo. Hay que ver en cuánto tiempo vendría. Si son algunos meses o un año puedo llegar a pilotearla, después no hay forma de esperarlo, je".

Pensando en que algún día Messi puede llegar a vestir la camiseta de Newell's, Maxi se anima a imaginar ese momento: "Va a ser algo impresionante. Como fue en su momento cuando vino Maradona, era el mejor jugador del mundo en ese momento y son personas que futbolísticamente pasan ciertos límites. Pero estamos hablando de algo que no sabemos si puede llegar a pasar", se atajó.

Además, la Fiera también contó que a lo largo de su carrera recibió algunas propuestas de Boca y River, pero su pasión por la Lepra fue siempre más fuerte: "Siempre hubo llamados. Son cuestiones muy personales y quiero jugar siempre con la camiseta de Newell's. No me desespero ni me vuelvo loco, yo siempre tengo claro lo que quiero y es vestir la camiseta roja y negra", contó en diálogo con la radio porteña Súper Deportivo Radio.