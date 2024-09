Maxi Lovera pasó de héroe a villano y dejó expuesto a Matías Lequi

El héroe del último Central-Platense, en la final de la Copa de la Liga, tuvo la chance de empatar y erró el penal en adicional. No se entendió por qué no pateó Ignacio Malcorra

Central: las decisiones que esta vez no acompañaron a Matías Lequi

Por eso, cuando Central no encontraba la brújula y Maxi Lovera entró en el segundo tiempo por Jonatan Gómez , más de un canalla habrá pensado que era una buena señal para levantar ese partido a contramano que se le presentó en Vicente López.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1838012727501193688&partner=&hide_thread=false PENAL PARA ROSARIO CENTRAL EN EL FINAL



Merlos fue a revisar al VAR la mano de Gómez y sancionó la pena máxima para el Canalla#LPFxTNTSports pic.twitter.com/yaNDQHWl3V — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 23, 2024

Maxi Lovera daba señales positivas

La sensación se agrandó más cuando tomó esa pelota lejos del área, por la derecha, para ejecutar el tiro libre y cuando el balón entró en el área le pegó en la mano al exleproso Iván Gómez, que había entrado hacía unos pocos minutos.

Si bien Andrés Merlos no vio la mano, todo Central la reclamó, el VAR llamó y el árbitro fue a ver las imágenes por la pantalla. Debía analizar si hubo mano, si fue dentro del área y si alteró la dirección de la pelota. Pasó todo eso y dio la pena máxima.

>> Leer más: Todo mal en la derrota de Central

Es más, en aquella definición en el Madre de Ciudades, a uno de los que Lovera dejó parado fue a Iván Gómez. Todo parecía alinearse para otro gol de los importantes de Lovera, aunque no tuvieran comparación.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1838013155974513069&partner=&hide_thread=false LOVERA AL PALO El delantero de Rosario Central se hizo cargo del penal y su remate dio en el poste#LPFxTNTSports pic.twitter.com/vt9f6BCE4Z — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 23, 2024

De la ilusión a la realidad

Y ya en el mismo momento que Merlos fue al VAR, Lovera tomó la pelota y se dirigió al punto del penal, protegido por Mallo y Barbieri, mientras los jugadores de Platense intentaban molestarlo y sacarlo de ahí. Cuando el juez sancionó la falta, ya estaba decidido que lo patearía.

Es más, Malcorra nunca la pidió y eso fue la primera alerta de que las cosas podían salir mal. Tal vez así estaba determinado, aunque suena extraño pensando que Lovera venía jugando muy poco, además sin marcar goles. Y que Nacho venía de convertir los dos últimos tantos canallas, precisamente de penal ante Talleres.

Tal vez Lequi les dio libertad de acción a sus jugadores en ese aspecto. Pero la sensación es que debió decidir que pateara el más apto que era Malcorra.

Además, y no fue un dato menor, la ejecución de Lovera en el tiro libre fue muy mala. No solo la pelota no llegó al área por aire adonde esperaban los zagueros centrales, sino que picó antes de entrar a ella en dirección a Damián Martínez. Ahí se desvió en el pique y sorprendió a Iván Gómez.

>> Leer más: No hubo dos sin tres para Central

El final fue el sabido. Le pegó fuerte, a la derecha del arquero que fue a ese lado, la pelota dio en el palo y salió para el otro lado. De héroe a villano, para una derrota que por eso mismo fue más dolorosa para Central.

El antecedente de Enzo Copetti

No es la primera vez en este torneo que Central dispone de un penal para empatar un partido en el final y de visitante. Le pasó en Santa ante Unión, donde Enzo Copetti tomó la responsabilidad, le pegó muy mal y fue atajado.

Ese encuentro terminó como el de Platense, con derrota 1 a 0, y fue el final del ciclo de Miguel Ángel Russo.