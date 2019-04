"Ellos en el segundo tiempo convierten y nosotros nos encontramos con un gol que nos permitió empatar. Pero no hay dudas que el torneo no fue bueno para Newell's, hay que ser realista", enfatizó Maxi.

"En el club hay muchas cosas por mejorar y desde mañana debemos pensar en eso, añadió.

En cuanto al rendimiento, la Fiera coincidió con Bidoglio al diagnosticar que el problema cuando juegan de visitante es "que nos cuesta ser regulares, no le encontramos la vuelta, no podemos jugar con la misma inteligencia con la que lo hacemos de local".

"Ahora se trata de armar un equipo porque se nos viene un año muy largo y muy duro, porque si bien está la Copa de la liga, Newell's debe apuntar a lo importante que es tratar de sumar los puntos necesarios a lo largo de un año que sabemos será duro y complejo", avisó Maxi.

Maximiliano Rodríguez ratifica cuando declara el realismo con el que analiza los momentos, por eso no dudó en aseverar que "hicimos un primer tiempo muy malo y el cero a cero fue porque ellos no acertaron. Es cierto que yo tuve una muy clara, y tampoco lo pude hacer al gol porque la pelota me llega a contrapierna y me rebota en el pie derecho. En el segundo tiempo adelantamos las líneas pero tampoco pudimos entrar en partido".