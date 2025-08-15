La Capital | Ovación | Newell's

Newell's se medirá con Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Mantendrá la línea de cinco atrás en un equipo totalmente alternativo que usará en la visita de este domingo a Florencio Varela. El 11 que pondrá Fabbiani.

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

15 de agosto 2025 · 17:44hs
El defensor paraguayo Saúl Salcedo fue indultado y reaparecerá en la formación titular de Newells.

En Newell's se empieza a aclarar el panorama de definiciones nominales y tácticas de cara al choque de este domingo, a las 14, frente a Defensa y Justicia, por la 5ª fecha del Clausura. De acuerdo a lo trabajado en la práctica de esta mañana, en Bella Vista, el cuerpo técnico liderado por Cristian Fabbiani está dispuesto a implementar un escenario de cambios drásticos, donde todo indica que guardará las armas principales para el clásico de la próxima jornada ante Central en Arroyito.

Según lo trascendido en el entrenamiento que se realizó en el predio Jorge Griffa bajo la modalidad de puertas cerradas, la Lepra apostaría por una alineación que incluye retornos, sorpresas y algunas irrupciones que llaman la atención.

Todo se entiende teniendo en cuenta el contexto tan particular que genera el choque del próximo sábado que concentrará la atención de toda la ciudad y que, seguramente, tendrá un efecto de gran incidencia en la suerte que tendrá el conjunto rojinegro en el segundo semestre competitivo.

Leer más: Newell's, con tres centrales: Fabbiani ensayó en Salta el esquema que usaría en el clásico

La apuesta de Newell's

En ese marco de toma de recaudos mirando de reojo el derby de la ciudad, el conjunto rojinegro mantendría la línea de 3/5 en el fondo que usó recientemente ante Atlético Tucumán, en Salta, por la Copa Argentina, donde consiguió de gran manera el importante pasaje a cuartos de final.

Con ese esquema, detrás de esas intenciones, se producirá en la visita de este domingo la vuelta del zaguero paraguayo Saúl Salcedo, quien estaba entrenando separado del plantel superior y fue indultado y puesto nuevamente en consideración por el Ogro y, además, seguirá de titular en la defensa Fabián Noguera, para ganar ritmo y minutos de fútbol.

En tanto, en la conformación del mediocampo, se verificará el debut oficial de Gaspar Iñiguez, quien estará acompañado en el doble cinco por el uruguayo Martín Fernández Figueira, quien también necesita rodaje.

Leer más: Fabbiani logró el mejor resultado de su ciclo y Newell's llegará afilado y en alza al clásico rosarino

El once de Fabbiani

En el ataque, aparecerá como centrodelantero el joven de la cantera leprosa Giovani Chiaverano, ya que Juanchón García, que asomaba como muy posible titular para esa ocasión, arrastra una molestia en el tobillo que no lo dejó entrenar con el resto de los jugadores, y le quitó chances de estar desde el arranque.

Con este panorama, Newell's saltará a la cancha en Florencio Varela con Williams Barlasina; Jherson Mosquera, Salcedo, Noguera, Luca Sosa y Alejo Tabares; Fernández Figueira e Iñiguez; Valentino Acuña, Chiaverano y Franco Orozco.

Noticias relacionadas
Aldo Duscher pegó el portazo después de estar sólo siete partidos al frente de Quilmes.

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: "Es un club muy politizado"

Newells y Central ya jugaron clásicos en el profesionalismo a partir de 1931 en los torneos de la Rosarina.

Historia del Clásico, capítulo 4: el derby se hizo profesional bajo la tutela de la Rosarina

Me quedo con la actitud de Newell’s y el esfuerzo por no bajar los brazos”, destacó Cocoliso González.

Cocoliso González, el héroe de la clasificación de Newell's: "Esto sigue y vamos por más"

Darío Benedetto acelera su recuperación y quiere llegar al clásico ante Central. 

Darío Benedetto acelera la recuperación de su lesión: ¿llegará al clásico?

Rosario Central vs Riestra: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Rosario Central vs Riestra: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Un grupo de rosarinos inauguró la primera biblioteca de literatura argentina en Irlanda

Un grupo de rosarinos inauguró la primera biblioteca de literatura argentina en Irlanda

Quién es la tercera en discordia entre Demichelis y Evangelina Anderson

Quién es la tercera en discordia entre Demichelis y Evangelina Anderson

Holan recupera para el clásico a un nueve que volvió de una lesión y ya hizo fútbol

Holan recupera para el clásico a un nueve que volvió de una lesión y ya hizo fútbol

Patricia Bullrich confirmó que será candidata a senadora por la Libertad Avanza

Patricia Bullrich confirmó que será candidata a senadora por la Libertad Avanza

