El tiempo en Rosario: sábado frío e inestable

La temperatura máxima estará apenas por encima de los diez grados y hay probabilidad de lluvias aisladas durante buena parte de la jornada

15 de agosto 2025 · 22:42hs
El sol estará ausente durante casi todo el día en Rosario

Marcelo Bustamante / La Capital

El sol estará ausente durante casi todo el día en Rosario, con posibles lluvias aisladas, y el tiempo se presentará inestable.

Rosario experimenta una seguidilla de jornadas entre frías y frescas, que con la presencia del sol se tornan agradables. Esas condiciones cambiarán este sábado ya que el tiempo se presentará inestable y el sol estará ausente durante casi todo el día.

En su reporte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un sábado con temperaturas bajas: la mínima será de 6º y la máxima llegará apenas a los 12º.

Esta situación se dará por la probabilidad de lluvias aisladas que, según el pronóstico, podrían desarrollarse durante la mañana y la tarde. Las condiciones tienden a mejorar hacia la noche, aunque el cielo continuará mayormente nublado.

>> Leer más: Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario: cuándo lloverá en la ciudad

El domingo, la realidad será otra. El sol volverá a decir presente en el cielo rosarino y las temperaturas subirán un poco. En ese sentido, el SMN prevé una mínima de 7º y una máxima que trepará a los 18º antes de la llegada de la tormenta de Santa Rosa que, este año, se adelantó.

