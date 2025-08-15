El tiempo en Rosario: sábado frío e inestable

La Ciudad Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional

LA CIUDAD Viernes no laborable: sin escuelas ni bancos, cómo funcionarán los servicios en Rosario

Política Milei inauguró la campaña con una particular frase: "La Matanza es seis veces más insegura que Rosario"

POLICIALES Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Por Luis Castro Ovación Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: "Es un club muy politizado"

La Ciudad La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central

Por Mariano D'Arrigo Politica El peronismo santafesino reunió a sus tribus pero la unidad todavía está lejos

Policiales Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de salida transitoria

La Ciudad Tras la polémica, la Iglesia confirma que se hará la peregrinación a San Nicolás

Política Acto de Milei en La Plata: "Es momento de sacar al kirchnerismo a patadas"

La Ciudad Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Policiales Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía"

Ovación Holan recupera para el clásico a un nueve que volvió de una lesión y ya hizo fútbol

La Ciudad El tiempo en Rosario: algunas pocas nubes para un viernes con bastante frío

Economía El dólar oficial aceleró su caída y cerró a $1.300: qué pasó con el blue en Rosario

La Ciudad Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro

La Ciudad Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

Información General Rosario inicia las pruebas piloto con pistolas Taser: cuándo y cómo se usarán

POLICIALES Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas