El tiempo en Rosario: sábado frío e inestable

La Ciudad
Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional
LA CIUDAD
Viernes no laborable: sin escuelas ni bancos, cómo funcionarán los servicios en Rosario
Política
Milei inauguró la campaña con una particular frase: "La Matanza es seis veces más insegura que Rosario"
POLICIALES
Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero
Ovación
Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: "Es un club muy politizado"
La Ciudad
La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central
Politica
El peronismo santafesino reunió a sus tribus pero la unidad todavía está lejos
Policiales
Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de salida transitoria
La Ciudad
Tras la polémica, la Iglesia confirma que se hará la peregrinación a San Nicolás
Política
Acto de Milei en La Plata: "Es momento de sacar al kirchnerismo a patadas"
La Ciudad
Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos
Policiales
Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía"
Ovación
Holan recupera para el clásico a un nueve que volvió de una lesión y ya hizo fútbol
La Ciudad
El tiempo en Rosario: algunas pocas nubes para un viernes con bastante frío
Economía
El dólar oficial aceleró su caída y cerró a $1.300: qué pasó con el blue en Rosario
La Ciudad
Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro
La Ciudad
Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre
Información General
Rosario inicia las pruebas piloto con pistolas Taser: cuándo y cómo se usarán
POLICIALES
Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas
Economía
La fuerte suba de las tasas profundiza el freno a la actividad económica