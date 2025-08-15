La Capital | La Ciudad | tormenta

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario: cuándo lloverá en la ciudad

Se esperan lluvias de variada intensidad y vientos con ráfagas por el adelantamiento del fenómeno, que suele darse hacia finales de agosto

15 de agosto 2025 · 20:03hs
La tormenta de Santa Rosa se adelantará y llegará a Rosario la semana que viene.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La tormenta de Santa Rosa se adelantará y llegará a Rosario la semana que viene.

El cielo claro y despejado que se puede observar en Rosario desde hace unos días tiene las horas contadas. La tormenta de Santa Rosa, que suele desarrollarse hacia finales de agosto, podría adelantarse para la semana que viene y los especialistas ya esperan acumulados de consideración y vientos de importancia en el centro del país.

Después de que julio se muestre con vaivenes en cuanto a las temperaturas, la primera quincena de agosto llegó con tintes más invernales. Pero este fin de semana viene con un condimento: habrá nubosidad e inestabilidad pasajera para el sábado a la mañana, aunque las condiciones irán mejorando con el correr del día y la llegada del domingo.

El lunes, el panorama comenzará a cambiar. Un centro de baja presión que ingresará al país desde el océano Pacífico provocará, en primera instancia, lluvias en las provincias de Cuyo y en La Pampa. Luego, recalará en el centro del país, con especial foco en el norte de la provincia de Buenos Aires y el Litoral. Cuando llegue a este sector, el martes, habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, indicó a La Capital la observadora meteorológica Vanessa Balchunas.

"En nuestra zona, los acumulados podrían rondar entre los 35 y los 50 milímetros. Pero en zonas aledañas, como el norte de Buenos Aires o La Pampa, se podrían llegar a acumular más de 80 milímetros", especificó, para agregar que las lluvias y tormentas podrían venir acompañadas por vientos con ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora.

Adelantamiento de la tormenta

Balchunas precisó que estos eventos suelen aparecer hacia fin de mes, pero que, en esta ocasión, se adelantaron.

"El viento del este y, a veces, la incidencia de la humedad que llega desde el norte del país, comienzan a interactuar con frentes fríos que siguen llegando desde la Patagonia y con diferentes sistemas de baja presión que pueden llegar desde ambos océanos y que generan estos fenómenos de ciclogénesis. Estos fenómenos acarrean estas tormentas de variada intensidad, con chaparrones intensos, ráfagas y acumulados en pocas horas", detalló.

Si bien la especialista reconoció que las tormentas de esta época del año se asocian con la festividad de Santa Rosa de Lima, que se celebra el 30 de agosto, lo cierto es que responden a una época en la que es frecuente "el recambio de condiciones en esta parte del continente".

lluvia 5
Se espera que la tormenta llegue el martes luego de pasar por Cuyo y La Pampa.

Se espera que la tormenta llegue el martes luego de pasar por Cuyo y La Pampa.

En ese sentido, explicó: "Los primeros frentes con mayor humedad y más calor tienden a llegar con más regularidad, pero el aire frío todavía prevalece. Esto permite la formación de tormentas de variada intensidad como la que llegará ahora, que vendría a ser la más importante después de la que tuvimos a mediados de julio, que dejó interesantes acumulados en un mes que no es el habitual".

Primavera con frío tardío

Con estas perspectivas, Balchunas consideró que agosto se proyectará con más lluvias de lo habitual y el fin de las condiciones invernales. Aunque resaltó que el ambiente frío prevalecerá en la primera parte de la semana que viene junto con las tormentas.

"Vamos a estar atentos porque este fenómeno de tormentas, si bien suele continuar en esta zona del país durante septiembre y parte de octubre, también puede comenzar con anticipación. Así, ingresamos a una primavera que ya se prevé más lluviosa y con altibajos de temperaturas, con ingresos de frentes fríos tardíos que pueden darse inclusive en septiembre y octubre, en medio de jornadas húmedas y con aumentos de temperaturas", explicó.

Origen de la tormenta de Santa Rosa

Con el arranque de la segunda quincena de agosto, se asoma la primavera y regresa la creencia popular de la tormenta de Santa Rosa.

Se trata de un fenómeno climático de carácter mítico que alude a Santa Rosa de Lima, la primera mujer canonizada por la Iglesia Católica en el siglo XVII.

>> Leer más: Rosario tendrá un invierno con lluvias por encima de lo normal

Nacida en Lima, antigua capital del virreinato del Perú, se llamaba Isabel Flores de Oliva. De acuerdo a la leyenda, se cree que Santa Rosa de Lima ahuyentó una invasión conformada por piratas anglo-neerlandeses de ultramar al invocar, por medio de sus rezos, una tormenta eléctrica de copiosa lluvia y ráfagas.

Pasaron los siglos y esa creencia popular se mantuvo en el tiempo. Incluso hay quienes se aferran a eso para mantener vivo el mito al afirmar que esa tormenta puede desatarse 15 días antes o 15 días posteriores al aniversario de Santa Rosa, que se celebra el 30 de agosto.

Noticias relacionadas
El Hospital de Peluches es una experiencia inédita en la Argentina.

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico

El empresario Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio que distribuyó el fentanilo contaminado, tiene un tumultuoso pasado.

Causa fentanilo: quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó

Los jóvenes intervinieron de inmediato y uno de ellos hizo RCP en la calle.

Tres adolescentes siguieron el protocolo de RCP y salvaron a un hombre desvanecido

La vicegobernadora Scaglia junto a otros funcionarios durante la entrega de elementos al Hospital de Niños Zona Norte de Rosario. 

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario Central vs Riestra: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Rosario Central vs Riestra: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Tres adolescentes siguieron el protocolo de RCP y salvaron a un hombre desvanecido

Tres adolescentes siguieron el protocolo de RCP y salvaron a un hombre desvanecido

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Lo último

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Fútbol Femenino: cómo les fue a Newells y Central en sus visitas a Ferro y River

Fútbol Femenino: cómo les fue a Newell's y Central en sus visitas a Ferro y River

Crack del tenis: la promesa de San Lorenzo ya es medalla de plata y va por el oro en los Panamericanos

Crack del tenis: la promesa de San Lorenzo ya es medalla de plata y va por el oro en los Panamericanos

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

El jefe de la banda irá seis años a prisión. En los allanamientos, la Policía Federal encontró drogas de diseño, cocaína y marihuana
Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro
Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario
La Ciudad

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a 89 niños del país
La Ciudad

Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a 89 niños del país

Operativo antinarco en Rosario y Baigorria: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene
Policiales

Operativo antinarco en Rosario y Baigorria: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Tres adolescentes siguieron el protocolo de RCP y salvaron a un hombre desvanecido
La Ciudad

Tres adolescentes siguieron el protocolo de RCP y salvaron a un hombre desvanecido

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario Central vs Riestra: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Rosario Central vs Riestra: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Tres adolescentes siguieron el protocolo de RCP y salvaron a un hombre desvanecido

Tres adolescentes siguieron el protocolo de RCP y salvaron a un hombre desvanecido

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de salida transitoria

Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de salida transitoria

Ovación
Crack del tenis: la promesa de San Lorenzo ya es medalla de plata y va por el oro en los Panamericanos
Ovación

Crack del tenis: la promesa de San Lorenzo ya es medalla de plata y va por el oro en los Panamericanos

Crack del tenis: la promesa de San Lorenzo ya es medalla de plata y va por el oro en los Panamericanos

Crack del tenis: la promesa de San Lorenzo ya es medalla de plata y va por el oro en los Panamericanos

Cómo le fue al próximo rival de Newells en la Copa Argentina en el arranque de la quinta fecha del Clausura

Cómo le fue al próximo rival de Newell's en la Copa Argentina en el arranque de la quinta fecha del Clausura

Newells va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Newell's va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Policiales
Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro
Policiales

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Operativo antinarco en Rosario y Baigorria: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Operativo antinarco en Rosario y Baigorria: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

La Ciudad
Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario
La Ciudad

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a 89 niños del país

Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a 89 niños del país

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico

Milei inauguró la campaña con una particular frase: La Matanza es seis veces más insegura que Rosario
Política

Milei inauguró la campaña con una particular frase: "La Matanza es seis veces más insegura que Rosario"

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero
POLICIALES

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: Es un club muy politizado

Por Luis Castro
Ovación

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: "Es un club muy politizado"

La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central
La Ciudad

La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central

El peronismo santafesino reunió a sus tribus pero la unidad todavía está lejos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El peronismo santafesino reunió a sus tribus pero la unidad todavía está lejos

Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de salida transitoria
Policiales

Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de salida transitoria

Tras la polémica, la Iglesia confirma que se hará la peregrinación a San Nicolás
La Ciudad

Tras la polémica, la Iglesia confirma que se hará la peregrinación a San Nicolás

Acto de Milei en La Plata: Es momento de sacar al kirchnerismo a patadas
Política

Acto de Milei en La Plata: "Es momento de sacar al kirchnerismo a patadas"

Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos
La Ciudad

Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía
Policiales

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía"

Holan recupera para el clásico a un nueve que volvió de una lesión y ya hizo fútbol
Ovación

Holan recupera para el clásico a un nueve que volvió de una lesión y ya hizo fútbol

El tiempo en Rosario: algunas pocas nubes para un viernes con bastante frío
La Ciudad

El tiempo en Rosario: algunas pocas nubes para un viernes con bastante frío

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a $1.300: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a $1.300: qué pasó con el blue en Rosario

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro
La Ciudad

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre
La Ciudad

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

Rosario inicia las pruebas piloto con pistolas Taser: cuándo y cómo se usarán
Información General

Rosario inicia las pruebas piloto con pistolas Taser: cuándo y cómo se usarán

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas
POLICIALES

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

La fuerte suba de las tasas profundiza el freno a la actividad económica
Economía

La fuerte suba de las tasas profundiza el freno a la actividad económica

El Banco Central volvió a subir encajes para quitar presión al dólar
Economía

El Banco Central volvió a subir encajes para quitar presión al dólar

Histórica condena por matar a un yaguareté: dos años de prisión para tres cazadores
Información General

Histórica condena por matar a un yaguareté: dos años de prisión para tres cazadores