La Capital | Policiales | drogas

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro de Rosario

El jefe de la banda irá seis años a prisión. En los allanamientos, la Policía Federal encontró drogas de diseño, cocaína y marihuana

15 de agosto 2025 · 19:16hs
Las drogas de diseño que se encontraron durante los allanamientos.

Las drogas de diseño que se encontraron durante los allanamientos.

Un hombre que quedó implicado tras una serie de allanamientos por drogas realizados en febrero en Rosario fue condenado, en un juicio abreviado, a seis años de prisión. El proceso con el que se condenó a Guido Rinaldi (34) fue homologado por el juez Carlos Vera Barros.

En febrero, la División Antidrogas de la Policía Federal Argentina (PFA) realizó allanamientos en el centor de la ciudad que dieron como resultado la detención de cinco personas y el secuestro de 40 kilos de marihuana y pastillas de drogas de diseño, usadas habitual mente en fiestas electrónicas.

En el contexto de la investigación, llevada a cabo por los fiscales federales Santiago Alberdi y Matías Mené, quedó detenida en febrero pasado la pareja de Rinaldi, Oriana Vogliotti. La mujer atendía un negocio propiedad de la pareja, que se encontraba en Francia y San Luis, un minimarket muy conocido en la zona.

>> Leer más: Imputaron a siete cómplices de la banda de Fran Riquelme que disputó el territorio a los tiros con "Los Monos"

La pesquisa apuntaba a una banda que operaba con el hampón Fran Riquelme, en su momento ligado al tristemente famoso Esteban Alvarado. Así se detectó que la banda traía drogas desde el conurbano bonaerense y las acopiaba en Rosario para su venta posterior.

detodo

Al momento de la detención, les secuestraron 53 panes de marihuana en un Peugeot 207, 54 gramos de cocaína, tres celulares, 585 mil pesos y 2.100 dólares. La División Antidrogas de la PFA Rosario hizo 13 allanamientos más, doce en la ciudad y uno en Roldán. El saldo de los procedimientos fueron los secuestros de 40 kilos de marihuana, 79 gramos de cocaína, 9 comprimidos de LSD, 38 pastillas de éxtasis, 7 gramos de tusi, una pistola, 11.500.000 pesos, 3.850 dólares, 100 euros, 11 teléfonos, un Peugeot 207, un iPad, cinco balanzas y fertilizantes.

A derecho

En abril, Rinaldi se presentó ante la Justicia federal y se puso a derecho. En tanto su hermano, Nicolás Rinaldi (38), fue condenado en 2024 a tres años de prisión efectiva. En ese caso, la acusación fue por ser parte de la banda de Riquelme. La organización compraba autos y los ponía a nombre de terceros.

Los fiscales pudieron reconstruir el rol de cada uno de los integrantes de la banda. Así, la mano derecha de Rinaldi sería Leonel Leandro Gómez, un hermano de Gómez es su segundo y lo apodan “Gordo Jony”. También la integra Oriana Vogliotti, Guadalupe González Maini y Lucas Mariotti, a quienes se suman Enzo Miguel Olivera y Stéfano Alderete.

Leonel y Jonatan Gómez procuraban la droga en el conurbano, la "enfriaban" en dos departamentos céntricos (Maipú al 1400 y Presidente Roca al 1000) y en dos viviendas de zona sur (Casablanca al 4100 y Conscripto Bernardi al 6300). Por su parte, González Maini, Alderete y Mariotti se encargaban de vender la droga en las calles.

Los hermanos Gómez y Olivera fueron detenidos el 19 de febrero en Mitre al 5400 con 40 kilos de marihuana que estaban en un Peugeot 207 rojo. Las condenas previas para esta banda fueron a Oriana Vogliotti; a 3 años de prisión condicional, Lucas Mariotti a 3 años de prisión condicional y Enzo Miguel Olivera a 4 años y 6 meses.

Noticias relacionadas
El supuesto intento de estafa ocurrió este jueves en la zona norte.

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Estafas y presunto lavado de dinero. La Policía Federal realizó tres allanamientos en el microcentro de Rosario. 

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

El mensaje intimidatorio dirigido a Ángel Di María fue acompañado por disparos.

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas

Carlos Razzetti: Tengo 71 años, cuatro infartos y cuatro baipases coronarios, polineuritis aguda y una secuela o deficiencia crónica coronaria del 68%

El hijo de una víctima de la Tiple A presentó un habeas corpus

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario Central vs Riestra: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Rosario Central vs Riestra: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Tres adolescentes siguieron el protocolo de RCP y salvaron a un hombre desvanecido

Tres adolescentes siguieron el protocolo de RCP y salvaron a un hombre desvanecido

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Lo último

Fútbol Femenino: cómo les fue a Newells y Central en sus visitas a Ferro y River

Fútbol Femenino: cómo les fue a Newell's y Central en sus visitas a Ferro y River

Crack del tenis: la promesa de San Lorenzo ya es medalla de plata y va por el oro en los Panamericanos

Crack del tenis: la promesa de San Lorenzo ya es medalla de plata y va por el oro en los Panamericanos

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

El jefe de la banda irá seis años a prisión. En los allanamientos, la Policía Federal encontró drogas de diseño, cocaína y marihuana
Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro
Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario
La Ciudad

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a casi 90 niños de todo el país
La Ciudad

Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a casi 90 niños de todo el país

Operativo antinarco en Rosario y Baigorria: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene
Policiales

Operativo antinarco en Rosario y Baigorria: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Tres adolescentes siguieron el protocolo de RCP y salvaron a un hombre desvanecido
La Ciudad

Tres adolescentes siguieron el protocolo de RCP y salvaron a un hombre desvanecido

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario Central vs Riestra: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Rosario Central vs Riestra: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Tres adolescentes siguieron el protocolo de RCP y salvaron a un hombre desvanecido

Tres adolescentes siguieron el protocolo de RCP y salvaron a un hombre desvanecido

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de salida transitoria

Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de salida transitoria

Ovación
Crack del tenis: la promesa de San Lorenzo ya es medalla de plata y va por el oro en los Panamericanos
Ovación

Crack del tenis: la promesa de San Lorenzo ya es medalla de plata y va por el oro en los Panamericanos

Crack del tenis: la promesa de San Lorenzo ya es medalla de plata y va por el oro en los Panamericanos

Crack del tenis: la promesa de San Lorenzo ya es medalla de plata y va por el oro en los Panamericanos

Cómo le fue al próximo rival de Newells en la Copa Argentina en el arranque de la quinta fecha del Clausura

Cómo le fue al próximo rival de Newell's en la Copa Argentina en el arranque de la quinta fecha del Clausura

Newells va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Newell's va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Policiales
Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro
Policiales

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Operativo antinarco en Rosario y Baigorria: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Operativo antinarco en Rosario y Baigorria: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

La Ciudad
Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario
La Ciudad

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a 89 niños del país

Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a 89 niños del país

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico

Milei inauguró la campaña con una particular frase: La Matanza es seis veces más insegura que Rosario
Política

Milei inauguró la campaña con una particular frase: "La Matanza es seis veces más insegura que Rosario"

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero
POLICIALES

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: Es un club muy politizado

Por Luis Castro
Ovación

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: "Es un club muy politizado"

La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central
La Ciudad

La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central

El peronismo santafesino reunió a sus tribus pero la unidad todavía está lejos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El peronismo santafesino reunió a sus tribus pero la unidad todavía está lejos

Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de salida transitoria
Policiales

Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de salida transitoria

Tras la polémica, la Iglesia confirma que se hará la peregrinación a San Nicolás
La Ciudad

Tras la polémica, la Iglesia confirma que se hará la peregrinación a San Nicolás

Acto de Milei en La Plata: Es momento de sacar al kirchnerismo a patadas
Política

Acto de Milei en La Plata: "Es momento de sacar al kirchnerismo a patadas"

Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos
La Ciudad

Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía
Policiales

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía"

Holan recupera para el clásico a un nueve que volvió de una lesión y ya hizo fútbol
Ovación

Holan recupera para el clásico a un nueve que volvió de una lesión y ya hizo fútbol

El tiempo en Rosario: algunas pocas nubes para un viernes con bastante frío
La Ciudad

El tiempo en Rosario: algunas pocas nubes para un viernes con bastante frío

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a $1.300: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a $1.300: qué pasó con el blue en Rosario

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro
La Ciudad

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre
La Ciudad

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

Rosario inicia las pruebas piloto con pistolas Taser: cuándo y cómo se usarán
Información General

Rosario inicia las pruebas piloto con pistolas Taser: cuándo y cómo se usarán

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas
POLICIALES

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

La fuerte suba de las tasas profundiza el freno a la actividad económica
Economía

La fuerte suba de las tasas profundiza el freno a la actividad económica

El Banco Central volvió a subir encajes para quitar presión al dólar
Economía

El Banco Central volvió a subir encajes para quitar presión al dólar

Histórica condena por matar a un yaguareté: dos años de prisión para tres cazadores
Información General

Histórica condena por matar a un yaguareté: dos años de prisión para tres cazadores