Fútbol Femenino: cómo les fue a Newell's y Central en sus visitas a Ferro y River

Las chicas de Central y Newell's viajaron a Buenos Aires para jugar por la segunda fecha del campeonato de la Asociación del Fútbol Argentino.

El fútbol femenino para Newell’s y Central tuvo ayer su segundo capítulo en el torneo Clausura. Y ambos equipos de nuestra ciudad terminaron empatando sus partidos en condición de visitante, logrando el mismo resultado que obtuvieron en la primera fecha del torneo Clausura.

Mientras que Newell’s, que estrenó su título con un empate 0 a 0 frente a Belgrano de Córdoba en el Centro Griffa, ayer igualaron también sin goles en su visita frente a Ferro.

El equipo que conduce Leonardo Iglesias salió a la cancha con Daniela Pontel; Tamara Bazán, María Victoria Vives, Pilar Sabransky y María Belén Raffaelli; Romina Luna González, Magalí Natta y Shania Díaz (61’ Milagros Rivas); Yuliana Sanabria (90’ Paula De la Serna), Camila Mansilla (90’ Bárbara Calvo) y Julieta Aguilar (90’ Chiara Bidondo).

Empate canalla ante River

Las canallas, que debutaron con un empate en condición de local ante Gimnasia de La Plata por 1 a 1, nuevamente cosecharon un punto en su lucha por mantener la categoría, aunque todavía ocupan el último puesto en la tabla general.

Ayer las dirigidas por Maximiliano Blanco igualaron 1 a 1 ante River. El tanto auriazul lo hizo Analía Alarcón. Las canallas salieron a la cancha con Carolina Sailer (90’ Paulina Aprile); Malen Fontao, Scarlett Moreno, Lara Bufarini y María Martínez Vecca; Victoria Sosa (63’ Martina Clerc), Mercedes Alvero y Giovanna Fernández; Guadalupe Luna, Nadia Fernández y Analía Alarcón (73’ Paula Salguero).