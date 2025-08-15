La Capital | Economía | YPF

YPF: alivio para Argentina en la Justicia de EEUU

La Cámara de Apelaciones de Nueva York mantuvo la suspensión sobre la orden de la jueza Loretta Preska para que el Estado entregue acciones de la petrolera a fondos buitres

15 de agosto 2025 · 21:59hs
En el juicio por YPF

En el juicio por YPF, Argentina logró una pequeña victoria en los tribunales de Nueva York.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York mantuvo suspendida la orden de la jueza Loretta Preska, que obliga al Estado nacional a entregar el 51% de las acciones de YPF. Así, dio vía libre a tramitar las apelaciones del gobierno contra el fallo a favor de los fondos buitre que ganaron el juicio por la expropiación de la petrolera. El tribunal de segunda instancia tampoco solicitó al país que presente una “garantía” real y concreta por los u$s 16.099 millones que se les debe pagar.

El tribunal de apelaciones con sede en Nueva York dictaminó que Argentina no necesita entregar su participación en YPF a los acreedores, mientras duren los támites de apelación. Por lo tanto, las acciones del Estado nacional en la petrolera de bandera podrán permanecer en la Caja de Valores, mientras esta misma Corte resuelve la apelación de fondo.

Fuentes que siguen minuto a minuto el caso aclararon que la decisión es “meramente administrativa” y puede volver a ser apelable, y que a partir de ahora corren las dos apelaciones formales que presentaron los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, contratado por la Procuración del Tesoro para defender al país.

Una apelación es contra la sentencia a favor de los ganadores y otra por la exigencia de entrega de acciones de YPF. “Esta segunda apelación podría demorarse hasta dos años en resolverse”, sostuvieron los expertos en legales, con acceso al expediente en Nueva York.

La causa

El 30 de junio pasado, Loretta Preska, jueza del Distrito Sur de Nueva York, falló en contra del país y dispuso que la Argentina entregue las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park como forma de pago de la indemnización fijada en u$s 16.099 millones más intereses.

En ese momento, la defensa argentina presentó la segunda apelación para frenar la orden y, mientras tanto, el tribunal concedió una suspensión administrativa temporal. Esta suspensión es la que ahora se extiende en el tiempo.

Los fondos buitre ya adelantaron en un escrito que si reciben las acciones de YPF las mantendrían en una cuenta del The Bank of New York Mellon (Bony) a la espera de una sentencia definitiva por la apelación. “Eso no sucederá”, afirman los analistas del juicio.

Esta semana, la Cámara de Apelaciones tenía tres opciones para fallar: mantener la suspensión de la entrega de acciones de YPF, levantar la solicitud u ordenar a la Argentina que ceda las acciones. La postura de postegar la entrega contaba con el respaldado del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Fallo incumplible

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había anticipado un rechazo a la entrega de acciones de YPF. Dijo que es “incumplible por parte del gobierno nacional, porque existe una la ley por la que se expropió la empresa”, señaló.

De acuerdo al jefe de ministros, la legislación indica que “para que alguna vez se venda alguna acción de YPF de las que pertenecen al Estado nacional, eso tiene que ir al Congreso y ser aprobado con una mayoría especial”.

El funcionario había remarcado que si la Justicia estadounidense resolvía definitivamente contra del país, no estaría habilitada para ordenar una entrega de acciones.

El próximo jueves 25 de septiembre se realizará una primera audiencia por la primera apelación, donde la Argentina debe argumentar su postura en la pérdida del juicio. La segunda apelación es por la entrega de acciones de YPF. Así, la otra fecha clave será el 27 de octubre.

Noticias relacionadas
La jueza Loretta Preska falló en contra del Estado argentino en el juicio por la expropiación de YPF.

Causa YPF: Argentina pidió a jueza Preska reconsiderar una orden

Los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario representan el 90% del valor de las ventas al exterior de la provincia de Santa Fe.

Exportaciones: Santa Fe perdió peso nacional por la baja de precios

El Banco Central salió a jugar fuerte para garantizar que la licitación extraordinaria de deuda a la que convocó Caputo tenga éxito.

El Banco Central volvió a subir encajes para quitar presión al dólar

La tasa de utilización de la capacidad instalada en la industria no alcanza al 60%.

La fuerte suba de las tasas profundiza el freno a la actividad económica

Ver comentarios

Las más leídas

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Rosario Central vs Riestra: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Rosario Central vs Riestra: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Lo último

El tiempo en Rosario: sábado frío e inestable

El tiempo en Rosario: sábado frío e inestable

YPF: alivio para Argentina en la Justicia de EEUU

YPF: alivio para Argentina en la Justicia de EEUU

Exportaciones: Santa Fe perdió peso nacional por la baja de precios

Exportaciones: Santa Fe perdió peso nacional por la baja de precios

Reforma constitucional: primera luz verde a la reelección del gobernador Pullaro

La comisión de Poder Legislativo y Ejecutivo de la Convención emitió dictámenes considerados clave para la fase decisiva del proceso de modificación de la Carta Magna

Reforma constitucional: primera luz verde a la reelección del gobernador Pullaro
Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario
La Ciudad

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro
Policiales

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

El peronismo santafesino, atento a los movimientos de Cristina y Massa
Politica

El peronismo santafesino, atento a los movimientos de Cristina y Massa

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene
Policiales

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron
La Ciudad

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Rosario Central vs Riestra: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Rosario Central vs Riestra: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Mauro Icardi ya tiene decidido en qué equipo seguirá su carrera a partir de mediados de 2026

Mauro Icardi ya tiene decidido en qué equipo seguirá su carrera a partir de mediados de 2026

Ovación
Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra

Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra

Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra

Fútbol Femenino: cómo les fue a Newells y Central en sus visitas a Ferro y River

Fútbol Femenino: cómo les fue a Newell's y Central en sus visitas a Ferro y River

Crack del tenis: la promesa de San Lorenzo ya es medalla de plata y va por el oro en los Panamericanos

Crack del tenis: la promesa de San Lorenzo ya es medalla de plata y va por el oro en los Panamericanos

Policiales
Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro
Policiales

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

La Ciudad
El tiempo en Rosario: sábado frío e inestable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado frío e inestable

Arroyo Ludueña: Aguas Santafesinas tuvo que reparar una estación elevadora que volcaba líquidos cloacales

Arroyo Ludueña: Aguas Santafesinas tuvo que reparar una estación elevadora que volcaba líquidos cloacales

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a 89 niños del país

Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a 89 niños del país

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional
La Ciudad

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional

Viernes no laborable: sin escuelas ni bancos, cómo funcionarán los servicios en Rosario
LA CIUDAD

Viernes no laborable: sin escuelas ni bancos, cómo funcionarán los servicios en Rosario

Milei inauguró la campaña con una particular frase: La Matanza es seis veces más insegura que Rosario
Política

Milei inauguró la campaña con una particular frase: "La Matanza es seis veces más insegura que Rosario"

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero
POLICIALES

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: Es un club muy politizado

Por Luis Castro
Ovación

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: "Es un club muy politizado"

La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central
La Ciudad

La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central

El peronismo santafesino reunió a sus tribus pero la unidad todavía está lejos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El peronismo santafesino reunió a sus tribus pero la unidad todavía está lejos

Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de salida transitoria
Policiales

Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de salida transitoria

Tras la polémica, la Iglesia confirma que se hará la peregrinación a San Nicolás
La Ciudad

Tras la polémica, la Iglesia confirma que se hará la peregrinación a San Nicolás

Acto de Milei en La Plata: Es momento de sacar al kirchnerismo a patadas
Política

Acto de Milei en La Plata: "Es momento de sacar al kirchnerismo a patadas"

Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos
La Ciudad

Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía
Policiales

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía"

Holan recupera para el clásico a un nueve que volvió de una lesión y ya hizo fútbol
Ovación

Holan recupera para el clásico a un nueve que volvió de una lesión y ya hizo fútbol

El tiempo en Rosario: algunas pocas nubes para un viernes con bastante frío
La Ciudad

El tiempo en Rosario: algunas pocas nubes para un viernes con bastante frío

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a $1.300: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a $1.300: qué pasó con el blue en Rosario

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro
La Ciudad

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre
La Ciudad

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

Rosario inicia las pruebas piloto con pistolas Taser: cuándo y cómo se usarán
Información General

Rosario inicia las pruebas piloto con pistolas Taser: cuándo y cómo se usarán

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas
POLICIALES

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

La fuerte suba de las tasas profundiza el freno a la actividad económica
Economía

La fuerte suba de las tasas profundiza el freno a la actividad económica