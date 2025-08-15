Exportaciones: Santa Fe perdió peso nacional por la baja de precios

Aumentó 3,1% el volumen de ventas al exterior durante el primer semestre pero el valor se contrajo 1,6%. Bajó la participación en la torta nacional

Los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario representan el 90% del valor de las ventas al exterior de la provincia de Santa Fe.

Santa Fe aumentó el volumen de exportaciones durante el primer semestre del año pero redujo los ingresos por esas ventas por la caída del precio internacional de los commodities agroindustriales, que conforman el 90% de la oferta exportadora. Este desfase llevó a la provincia a perder participación en el total de ventas nacionales al exterior. Con el 17,4%, bajó al mínimo desde 2017 .

Según el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), en el primer semestre del año las exportaciones con origen en Santa Fe totalizaron u$s 6.924 millones , 1,6% menos que en igual período de 2024 y casi 10% por debajo del promedio de los últimos cinco años.

No obstante, en términos de volumen, las ventas externas crecieron 3,1% interanual y la caída respecto al promedio se achica al 1,2%. En este sentido, se advierte que el menor valor exportado responde principalmente a una disminución de los precios, considerando que el promedio de los últimos cinco años incluye un período en el que las cotizaciones de los commodities agrícolas fueron extraordinariamente altas, principalmente durante 2022.

Esa es la conclusión que Belén Maldonado y Patricia Bergero, economistas de la Bolsa de Comercio de Rosario, exponen en el informe publicado recientemente en el boletín de informaciones económicas de esa actividad.

Rubro por rubro

El trabajo explica que las manufacturas de origen agropecuario (MOA) fueron las que más contribuyeron a las exportaciones en el primer semestre del año, dando cuenta del 79% de las ventas externas y totalizando u$s 5.481 millones. Por su parte, los productos primarios concentraron el 11% del valor, por un total de u$s 761 millones.

Así, la agroindustria se confirmó como el principal rubro que aporta divisas en la provincia, con una participación del 90%. Las manufacturas de origen industrial (MOI) aportaron el 9%, con u$s 622 millones. Por su lado, las exportaciones de combustibles y energía (CyE) fueron de u$s 60 millones, siendo responsables de apenas el 1% del total de los bienes que la provincia envió al exterior.

Los destinos

Las exportaciones santafesinas llegaron a 123 países del mundo en los primeros seis meses del año. Casi la mitad (46%) tuvo como destino el continente asiático. Le siguen, en orden decreciente de importancia, los embarques destinados a América (29%), Europa (14%) y África (10%), y un envío casi insignificante a los países de Oceanía.

India emerge como el principal destino de las exportaciones con origen en Santa Fe, recibiendo el 16% del total exportado en el primer semestre del año, lo que equivale a exportaciones por un valor de u$s 1.126 millones. Casi la totalidad (99%) corresponde al segmento “grasas y aceites”, dentro del rubro MOA, destacándose específicamente los envíos de aceite de soja. La potencia asiática destaca como uno de los países con mayor consumo de aceites vegetales en el mundo y Santa Fe concentra cerca del 80% de la capacidad de crushing de oleaginosas en Argentina.

El segundo mayor destino fue Brasil, hacia donde se envió el 9% de los bienes exportados en la primera mitad del año, por un total de u$s 623 millones. En este caso, los productos que se enviaron fueron más diversos, destacándose manufacturas de origen industrial (22%), principalmente amortiguadores de suspensión de vehículos automóviles, productos lácteos (20%) y cereales (16%).

Por último, Vietnam completa el podio de los principales países de destino, recibiendo el 7% de las exportaciones de bienes en el primer semestre del año por un total de u$s 483 millones. Se destacan las exportaciones de “residuos y desperdicios de la industria alimenticia” (86%), principalmente harinas y pellets de la extracción de aceite de soja.

Participación nacional

A contramano de lo acontecido en la provincia, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) indican que en el primer semestre de 2025 Argentina exportó bienes por u$s 39.742 millones, un 4% más que en igual período de 2024.

Como resultado, cayó un punto la participación de las exportaciones con origen en Santa Fe en el total exportado nacional. Fue del 17,4% en el primer semestre, un mínimo desde al menos 2017.

Un conjunto de factores que impactó sobre el menor ingreso de divisas. Por un lado, el volumen de exportaciones de las manufacturas agropecuarias y productos primarios se incrementó un 2% y un 8% interanual, respectivamente, pero el impacto de la caída en los precios de exportación de los commodities resultó en un menor aporte de divisas de estos productos.

Por el contrario, los precios FOB de los bienes de las manufacturas industriales registraron un importante incremento interanual, aunque ese incremento fue lastrado por una caída del 12% en el volumen de exportaciones.

Finalmente, la caída del 3% en el volumen de ventas externas en combustibles y energía fue acompañado de menores precios de exportación, que dieron como resultado una caída del 14% en el aporte de divisas por parte de este rubro que, de todos modos, resulta insignificante en relación con el total.