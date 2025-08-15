Cómo le fue al próximo rival de Newell's en la Copa Argentina en el arranque de la quinta fecha del Clausura

El equipo contra el que chocarán los rojinegros en los cuartos de final abrió la jornada con la expectativa de llegar a la punta de su zona.

Belgrano, el próximo rival de Newell's en la Copa Argentina, solo empató con Aldosivi en Mar del Plata.

Newell's se prepara para visitar a Defensa y Justicia en Florencio Varela por la quinta fecha del torneo Clausura y sobre todo para el clásico ante Central de la sexta fecha, pero en su horizonte aparece el partido que jugará por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El equipo del parque se ganó ese derecho luego de vencer por 3 a 2 a Atlético Tucumán en Salta. En una copa que le es habitualmente esquiva, Newell's solo había llegado tan lejos en 2018. Ahora tendrá la posibilidad de dar un paso más e instalarse en las semifinales.

La quinta fecha del torneo Clausura comenzó a jugarse este viernes con el encuentro entre Aldosivi y Belgrano. El cotejo se disputó en el estadio mundialista de Mar del Plata y el equipo cordobés es precisamente el rival de Newell's en ese choque por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Belgrano quería ser líder

Belgrano llegaba a este encuentro con la expectativa de ganar y quedar puntero de su zona. El equipo de Ricardo Zielinski jugó un poco mejor que Aldosivi, pero a pesar de su búsqueda no pudo vulnerar a la defensa del equipo marplatense.

El partido fue apenas discreto y no sólo no hubo goles sino que casi no registró acciones de riesgo frente a los arcos.

El exdefensor de Boca y actual jugador de Belgrano Lisandro López habló luego del partido y dijo que no se podía jugar porque el estado de la cancha no era ideal.

También rescató el punto conseguido por Belgrano: “Es importante, Belgrano está preparado para pelear y jugar, pero hoy nos tocó pelear más que jugar. Así es el fútbol argentino", dijo.

E insistió: “Vinimos con ganas de ganar el partido, pero para mí nos llevamos un punto importante. Lo futbolístico no fue bueno, pero me saco el sombrero con el equipo”.