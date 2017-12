Mauro, el otro representante

Mauro Valdez será el otro jugador argentino en el Mundial de Bola 8 que se disputará en enero en China. El joven venadense clasificó directo y tendrá la oportunidad de su vida, por la cual luchó incansablemente desde pequeño y hoy esta perseverancia le dio sus frutos.

¿A qué edad agarraste el taco por primera vez?

A los 5 años. Mis hermanos jugaban y me entusiasmé desde muy chico. Gracias a ellos empecé con este juego tan lindo. Hay que tener mucha precisión, ser constantes y tener pulso para que te vaya bien.

Te vas al Mundial de China, ¿qué expectativas tenés?

Así es, clasifiqué directo y me gané la posibilidad de viajar. Van a estar los mejores del mundo y eso me genera mucha expectativa. En el cuadro principal habrá 64 jugadores y yo me conformo con terminar entre los 40 mejores.