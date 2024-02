Mauricio Larriera sorprende con Julián Fernández desde el vamos

El DT rojinegro sorprendió en la formación del clásico y dispuso que Julián Fernández esté entre los once, además de Guillermo May.

En la semana previa al clásico, el entrenador rojinegro guardó celosamente su apuesta por tratar de disimular la baja obligada de Ever Banega, su capitán y principal carta de triunfo. Finalmente, una hora antes del gran choque en el Parque, se confirmó que Mauricio Larriera se decidió por Guillermo May como reemplazante para acompañar en el ataque el Colorado Ramírez. Pero además metió a Julián Fernández en el mediocampo en lugar de Franco Díaz, que constituyó la verdadera sorpresa, porque se sabía que el uruguayo era el candidato a entrar por el suspendido Ever Banega.