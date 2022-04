Masters 1000 de Montecarlo: Tsitsipas retiene el título ante Davidovich Fokina

El griego de 23 años se convirtió en el sexto jugador en conservar su título en el tercer Masters 1000 de la temporada por detrás del rumano Ilie Nastase (1971-1973), del sueco Bjorn Borg (1979-1980), del austríaco Thomas Muster (1995-1996) y de los españoles Juan Carlos Ferrero (2002-2003) y Rafael Nadal (2005-2012 y 2016-2018), según consignó un despacho de la agencia italiana de noticias Ansa.

A su vez, pese a su caída en la arcilla del Country Club de Montecarlo, en Mónaco, sede del torneo que puso en juego 5.415.410 de euros en premios, el español de 22 años escalará 19 posiciones en el ranking mundial.

Davidovich Fokina vs Tsitsipas For The Title | Monte Carlo 2022 Final Highlights