Más conocidos que por conocer en el equipo de Newell's para el debut

Con el transcurso de los días quedó en evidencia que el equipo que Frank Kudelka probó en el amistoso contra Sarmiento el fin de semana pasado no se trató de una prueba más, sino que era el que tenía en mente para el debut contra Vélez. Es que seguramente imaginó que no contaría con los futbolistas que esperaba llegasen al club para tenerlos ya mismo a disposición. Por lo tanto, aquella formación casi no sufrirá modificaciones para jugar en Liniers. El único de los que hasta ahora incorporó, Yonathan Cabral, estará en la zaga. En tanto, jugarán uno o los o dos que volvieron al club, Braian Rivero en la mitad de cancha y quizás Julián Marcioni en el ataque.