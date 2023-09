Martino habló del clásico de La Florida y lo comparó con el Central-Newell's

El DT de Inter también se refirió a la chance de que Messi esté presente en la final de la US Open del miércoles ante Houston

El entrenador de Inter Miami, Gerardo Martino, advirtió que es "muy difícil asignarle un porcentaje de participación a Lionel Messi en la final de la US Open del próximo miércoles ante Houston", y anticipó que será el rosarino quien decida si se encuentra "apto para jugar". En medio de la conferencia también deslizó que el clásico que disputó este domingo no se compara con el que se juega en Rosario. "A mí todavía me falta tiempo para adoptarlo como los clásicos habituales", indicó.