Martínez Dupuy: "Contra River va a ser una gran final"

Vivió meses frenéticos. Se repuso de una grave lesión en la rodilla. Luego le tocó comer banco durante varias estaciones. Pero Luca Martínez Dupuy terminó saliendo en la foto principal del equipo de Central que conquistó recientemente un título . “La verdad es que fue un año muy duro. Me tuve que reponer ante las adversidades, de muchos golpes, pero me levanté. Y gracias a Dios pudimos coronarlo con un campeonato siendo titular. Vivir esto ahora es una alegría enorme”, destacó de movida el atacante canalla. “Ser campeón y agregarle una estrella a este hermoso escudo, es un sueño cumplido”, acotó el juvenil antes de destacar que "Contra River va a ser un gran partido",

Así es, casi me fui. Pero bueno, gracias a Dios me quedé. Y mirá ahora, acá estoy, feliz, En realidad, estamos todos contentos celebrando este título.

¿Y ahora cómo sigue esta historia? Sobre todo porque en breve se viene un partido donde tendrán la posibilidad de sumar otra estrella si le ganan a River?

Seguro. Se viene una súper final contra River, que un club muy grande. Ya sabemos a lo que juega. Pero también sé que ellos tienen en claro a lo que jugamos nosotros. Así que no tengo dudas de que va a ser un gran partido en Santiago del Estero.

¿Sos consciente de que estás haciendo un curso acelerado de 9?

Bueno, es lo que hay, ja. La verdad es que hay que tomar esta responsabilidad como mucho respeto y dedicación. Pero me preparé toda la vida para esto, así que ahora hay que ponerle el pecho y hacer las cosas lo mejor posible en cada práctica y partido.

¿Ya caíste que sos campeón?

No, todavía no. Me cuesta sobre todo porque tenemos encima una final. Aunque creo que en las vacaciones me va a caer la fichita de que somos campeones.

¿Qué imaginás del partido del viernes con River?

Que lo vamos a sacar adelante con mucho esfuerzo y humildad. Dios quiera que luego sean unas grandes vacaciones, ja.