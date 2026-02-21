La Capital | oficios

Capacitaciones gratuitas en oficios para los jóvenes de Puerto San Martín

La Oficina de Empleo Municipal fomenta la formación en oficios con amplia salida laboral en la ciudad y región del Gran Rosario

21 de febrero 2026 · 15:00hs
Puerto refuerza su política educativa con esta formación sociolaboral que mejora las posibilidades de su comunidad para la inserción en el mundo del trabajo

Puerto refuerza su política educativa con esta formación sociolaboral que mejora las posibilidades de su comunidad para la inserción en el mundo del trabajo, mediante la adquisición y mejora de capacidades. 

A través de distintos programas que se articulan con el gobierno provincial, y otros solventados por el propio municipio, la gestión del intendente Carlos De Grandis, en Puerto General San Martín, brinda posibilidades de capacitación y formación cambiando la realidad para los jóvenes que están siendo hoy empleados por empresas de la ciudad y la región.

El Centro de Formación Profesional de Puerto General San Martín que responde a políticas provinciales y municipales en el marco del crecimiento productivo de la región, brinda propuestas vinculadas a metalmecánica, electricidad y soldadura. Las capacitaciones con certificación provincial, son el resultado de un gran proyecto donde la formación profesional enriquezca la posibilidad de capacitación e inclusión de todos los actores en las actividades de la zona industrial y agroexportadora.

El objetivo es dar respuesta al requerimiento que tienen los ciudadanos, dotándolos de más herramientas para la capacitación en oficios certificados.

Centro de capacitación para jóvenes

El espacio físico donde funciona el Centro de Capacitación Laboral para Adultos (Cecla) N°137, es un predio municipal ubicado junto a la Oficina de Empleo, en calle Belgrano y bulevar América. El anexo de la Oficina de Empleo destinado al Cecla representa un espacio total de 450 metros cuadrados cubiertos, compuestos por seis aulas de 50 metros cuadrados cada una, un Salón de Usos Múltiples de 80 metros cuadrados, con galería y terraza con barandas, office y baño, todo en planta alta.

La obra ejecutada con recursos municipales se realizó con bloques de hormigón celular para darle mayor aislación térmica y acústica. Cuenta con una excelente luminosidad gracias a amplios ventanales en todos los módulos, cubierta metálica, cielorrasos acústicos, iluminación led, y aulas con aires acondicionados, priorizando y respetando excelentes condiciones para los alumnos.

Inscripciones a los cursos

Actualmente se encuentran abiertas las inscripciones para los cursos del Cecla 2026. Los horarios son del lunes 23 al 27 de febrero, de 18 a 21.

Durante esos días se podrá optar por los cursos de gasista domiciliario, soldador básico, instalador de aire acondicionado, montador electricista, albañilería, que se cursarán en el Centro de Formación Profesional, y a los cursos de corte y confección, masas y pastas y mosaiquismo que se dictarán en el Centro Cultural “Batalla de Punta Quebracho”

Los cursos gratuitos están dirigidos a mayores de 18 años y a alumnos regulares del secundario entre 16 a 18 años.

Por otra parte, en la ciudad se abrió la inscripción a los cursos municipales gratuitos de operador de planta cerealera y asistente de recursos humanos, desde el próximo 23 al 27 e febrero en el horario de 8 a 12, en Belgrano y bulevar América. La propuesta está dirigida a mayores de 18 años, residentes de la ciudad y con título secundario.

Puerto refuerza su política educativa con esta formación sociolaboral que mejora las posibilidades de su comunidad para la inserción en el mundo del trabajo, mediante la adquisición y mejora de capacidades.

