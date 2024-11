Marcelo Esponda ascendió a primera y quiere revancha en Newell's

"La continuidad que tuve este año me va a servir mucho para el año que viene", declaró Marcelo Esponda.

El mediocampista no se arrepiente de la decisión tomada a principio de año cuando eligió ir a Aldosivi para sumar experiencia. "Es una alegría tremenda. Salí en la búsqueda de minutos y nuevas experiencias, pero nunca pensé que lo coronaría con un campeonato. Salió redondo, fue un año muy positivo. Tuve todo, minutos, experiencia y campeonato", expresó.

Pasó una lesión y se estableció como uno de los puntos altos del equipo que dirige Yllana y que se consagró ante el Santo tucumano. "Es fundamental tener continuidad y jugué la mayor cantidad de minutos posibles a pesar de que a mitad de año tuve una lesión que no me permitió hacer la pretemporada con Newell's. Fueron minutos que me sumaron experiencia", resaltó.

En la búsqueda de otra chance

El sabor de lograr el objetivo lo levantó anímicamente tras no ser tenido en cuenta en la Lepra y ahora lo potencia para buscar una segunda oportunidad en el club que lo vio nacer. "Quiero una revancha en el club porque soy hincha de Newell's de toda la vida como mi familia. No sé si se dará inmediatamente. Tal vez el año que viene o más adelante. Pero sería hermoso lograr cosas con Newell's".

A pesar de estar a 700 kilómetros de distancia, no se alejó del Parque de la Independencia y analizó el presente de sus excompañeros. "A principio de año lo vi bastante bien a los chicos, pero después hubo cambios de técnicos, pasaron tres, y se sabe que no son buenos los cambios. Hay que saber adaptarse y hoy no están pasando un buen momento. Estoy seguro que los chicos dejan todo lo posible para sacar a Newell's de este momento y llevarlo lo más arriba posible".

Esponda ya piensa en lo que se viene. En el 2025 tendrá la posibilidad de arrancar en la pretemporada de Newell's buscando un renacer futbolístico con la camiseta Leprosa. "La continuidad de este año me va a servir mucho para el año que viene. Voy con más ganas, experiencia y roce. Estoy enfocado en hacer una buena pretemporada con vistas al próximo campeonato", concluyó.