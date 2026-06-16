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Marcelo Bielsa estalló por una pregunta sobre su foto de presentación: "No soy un modelo"

Tras el empate de Uruguay ante Arabia Saudita, el entrenador rosarino se molestó cuando un periodista le consultó por su imagen oficial del Mundial 2026

16 de junio 2026 · 09:07hs
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Uruguay enfrentará a Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H

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Marcelo Bielsa protagonizó un tenso momento en conferencia de prensa tras el empate 1-1 de Uruguay frente a Arabia Saudita en el debut del Grupo H del Mundial 2026. El entrenador argentino se mostró molesto cuando un periodista le preguntó por la foto oficial que difundió la Fifa y que generó revuelo en redes sociales.

El técnico de la selección uruguaya respondió con dureza y dejó una frase que rápidamente se volvió viral: “No soy un modelo. No tengo que dar ninguna explicación”, dijo.

La consulta sorprendió al entrenador porque llegó en medio del análisis futbolístico de un partido que Uruguay consideraba clave en el inicio de la Copa del Mundo.

Fuerte autocrítica

Más allá del episodio, Bielsa realizó una fuerte autocrítica por el rendimiento de su equipo. El seleccionado sudamericano dominó la posesión, generó más situaciones de gol y cuadruplicó en remates a Arabia Saudita, pero no logró imponerse en el marcador.

Al-Amri abrió la cuenta para los saudíes poco antes del descanso, mientras que Maximiliano Araújo marcó la igualdad para los charrúas en los minutos finales.

"Un rival que debimos superar y concedimos minutos en el primer tiempo que no indican que hayamos hecho las cosas bien", afirmó el rosarino.

Durante la conferencia de prensa amplió su análisis y remarcó las diferencias entre ambos tiempos. "El partido es todo y si bien en el segundo tiempo cambió la imagen del equipo, en el primero no utilizamos 45 minutos donde estábamos en condiciones de hacer lo mismo que hicimos en el segundo", señaló.

Además, agregó: "Que no hayamos ganado, sin desmerecer las cualidades de los rivales, está más ligado con que no conseguimos la versión de la que somos capaces".

>> Leer más: De Newell's a Uruguay: Marcelo Bielsa y Obdulio Varela, la resistencia al negocio

La defensa de Bielsa tras la controvertida foto

El origen de la polémica estuvo en la sesión fotográfica oficial organizada por la Fifa para los entrenadores participantes de la Copa del Mundo. En la imagen difundida por el organismo, Bielsa aparece con la mirada dirigida hacia el suelo, una postura que despertó comentarios y memes en las redes sociales.

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La repercusión fue tan grande que el tema llegó a la conferencia de prensa posterior al encuentro frente al seleccionado africano.

Cuando le preguntaron por qué no miró a la cámara, el "Loco" respondió con evidente fastidio: "Estaba enfrentando a los fotógrafos y esa fue la foto que obtuvieron de mí".

Lejos de cerrar el tema, el entrenador pidió volver sobre la consulta luego de responder una pregunta vinculada al partido: "No tengo por qué explicar por qué no miro a los interlocutores. Creo que hay un límite de lo que hay que explicar. Si usa lentes, porque usa lentes. Si mira para arriba o para abajo... ¿Tanto hay que explicar?".

Luego profundizó su postura y cuestionó la pregunta: "Se buscan explicaciones en cosas que no las merecen. No hay nada de malo. No tenemos obligación de actuar como modelos para respetar pretensiones que no tienen fundamentos. No hice nada malo".

El empate entre Uruguay y Arabia Saudita dejó el Grupo H completamente abierto. En el otro encuentro de la zona, España y Cabo Verde también igualaron, por lo que las cuatro selecciones suman un punto.

Los orientales volverán a jugar el próximo domingo en el Hard Rock Stadium de Miami frente a Cabo Verde, mientras que los árabes se medirán con España en la segunda fecha.

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