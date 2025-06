Marcelo Bielsa discutió con un periodista pero después hubo aclaración y promesa

El DT de la selección de Uruguay protagonizó un particular episodio durante la rueda de prensa tras la victoria de su equipo sobre Venezuela

Marcelo Bielsa, entrenador de la selección de Uruguay , protagonizó un tenso episodio este martes por la noche, durante la conferencia de prensa luego de la victoria 2-0 de la Celeste sobre Venezuela en Montevideo. El rosarino reaccionó ante una particular intervención y manifestó públicamente su postura con un periodista , a quien cruzó minutos más tarde.

Mientras lo presentaban de tal manera, Bielsa interrumpió abruptamente al interlocutor , remarcando que el tema no tenía relación alguna con el partido y que no entendía la “exposición”. Con evidentes gestos de molestia, el Loco consideró la intervención fuera de lugar e intentó retomar las preguntas sobre el triunfo uruguayo, que dejó al equipo al borde de la clasificación al próximo Mundial 2026.

“¿Me conocés? ¿Todo tranquilo?”, preguntó Bonelli cuando le dieron paso a la intervención en la rueda de prensa, a lo que el rosarino respondió inmediatamente: “Carlitos, ¿cómo estás? Yo muy bien, muy alegre de verte. Me extraña que me preguntes si te conozco. Decí, decí, ya que tenés un vocero que difunde. Decime lo que me tengas que decir”.

El reportero sostuvo que prefería “hablar después en privado”, pero Bielsa mantuvo su postura firme sobre sus declaraciones y, dirigiéndose directamente al periodista, continuó: “No tenemos nada que hablar. No me presto a la insistencia intolerable de la gente que te acompaña. Para mí seguís siendo un grande, pero te acompaña gente que no tiene el mismo sentido de la integridad que aprendí a respetar en vos. Lamento tener que hacer esta conversación pública”.

“Mi afecto, mis respetos y mi consideración para vos siguen siempre de la misma manera. Tu nombre lo utilizó gente de una manera tan insistente y burda que me pareció que la única manera en la que debía respetarte era ignorando el sentido comercial avasallante de la gente que te acompaña”, concluyó el Loco ante los micrófonos.

La posterior aclaración de Bielsa

Apenas unos minutos después, ni bien finalizó la conferencia de prensa, Franco Fernández, otro periodista presente, grabó con tu celular el encuentro entre Bielsa y Bonelli, donde el rosarino aclaró la situación y detalló sus declaraciones de cara al reportero.

“Lo que te digo es que no participo en el proyecto que me propusiste, no participo. Mi respeto hacia vos te lo voy a manifestar yéndote a ver personalmente”, afirmó Bielsa cara a cara con Bonelli, mientras el resto de su equipo permanecía detrás del periodista.

El Loco se retiró de la sala inmediatamente, pero prometió encontrarse personalmente con el reportero, sin intermediar las grabaciones del documental que se encuentra en proceso.