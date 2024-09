Magnano: "En el deporte no hay que pensar en imposibles"

Magnano adelantó algunos trazos de los lineamientos que seguirá su charla. “Es sugestivo el término de la charla que daré. Me refiero a la consecuencia en el deporte, algo que no es innovador en absoluto, pero que es muy importante. En esas situaciones hay muchos elementos que coinciden que muy pocos terminan saliendo a la luz y que, según mi criterio, son la esencia misma de los logros. Para llegar, se deben dar una suma de elementos y de variables que son muy significativas, que sirven para entender ese título como una consecuencia. No hay ecuaciones, no hay fórmulas, simplemente voy a transmitir mi experiencia”, confió.