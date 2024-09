Lunari sin filtro: "Tuvimos el partido dos veces en la mano y el empate fue tremendo"

"La explicación más lógica es que esto es fútbol. Tuvimos el partido dos veces en la mano y es una lástima, nos dolió a todos, fue tremendo. Hicimos todo para que no fuera así pero nos empataron. Después del 2 a 0 lo pudimos definir, luego ellos crecieron con pelotazos, viene el penal y el empate 2 a 2 muy rápido. Tuvimos que empezar de cero en el entretiempo. Tuvo que salir Rodrigo por lesión, salimos a no buscarlo como locos, para evitar las consecuencias del contragolpe. El partido se hizo aburrido, hicimos el tercer gol y pensamos que estaba a favor nuestro, pero pasó lo que lo pasó. Cuando no estás del todo bien, cualquier cosa se te viene en contra. Fue un empate con gusto a poco". Con este concepto sustancioso el DT de Newell's, Ricardo Lunari, resumió lo que fue el frenético 3 a 3 ante Riestra, donde la Lepra tuvo todo para ganarlo, pero no pudo.