Luis Leal retorna al Parque. Lo pisó por última vez en marzo de 2020, previo a continuar en Tijuana de México una carrera que lo tuvo por más de una quincena de clubes de cuatro continentes. Este año retornó al fútbol argentino para jugar en Arsenal, actualmente con el peor promedio y rival del conjunto rojinegro este sábado. “Es especial para mí ingresar a una casa donde fui feliz, con una hinchada que me trató muy bien”, manifestó el atacante de 35 años sobre lo que vivirá en la noche de este sábado , al margen de que no hay confirmación de que vaya a ser titular. La figura de la Pantera no pasará desapercibida para el hincha rojinegro, como tampoco sucedió durante el tiempo que estuvo en Newell’s, entre 2017 y 2020. Un lapso en el que señaló 17 goles, de los cuales 2 de ellos, contra Atlético Paranaense por la Copa Sudamericana 2018, forman parte su recuerdo más importante. “Cuando terminó el partido la gente gritaba mi nombre”, rememoró.

Las cosas últimamente no vienen bien, pero estamos trabajando para revertirlo.

¿Alguna vez te tocó jugar en un club que peleara por no descender?

Que recuerde, no. O estuve peleando por algo más arriba o en mitad de tabla.

¿Es difícil el día a día, la preparación, sabiendo de la obligación de sumar puntos para no perder la categoría?

Es medio complicado cuando tenés una secuencia de derrotas. Sentís una mayor presión durante el trabajo en la semana. Es difícil poder disfrutar al ciento por ciento. Siempre está el objetivo de ganar los partidos como sea y acabás por no disfrutar. A veces las cosas no se dan, dudas, aparecen las presiones y así es un poco difícil.

¿Cómo te sentís en esta vuelta al fútbol argentino?

Me siento bien, contento de volver a la Argentina. Pero justamente estamos en una fase negativa, entonces eso acaba por complicar todo. Es media difícil la situación. Entonces trato de trabajar lo mejor posible para poder revertir esto. Dentro de todo, estoy contento de haber regresado.

Jugaste en varios clubes y países, ¿el fútbol en Argentina se vive igual en otros lados?

El fútbol argentino se vive de una forma diferente, especial, con mucha intensidad. También las hinchadas son diferentes a las de otros países. La hinchada acá es mucho más cálida, caliente. Por eso el fútbol argentino es especial, único. Y es la razón por la que estoy contento de jugar acá.

¿Cómo venía jugando Arsenal hasta la renuncia de hace unos días del entrenador?

Intentaba ser protagonista, controlando la pelota a partir de las cualidades de los jugadores que hay en el plantel. Es un equipo que trataba de salir jugando. Pero las cosas no terminaron saliendo y se fue el profe. Seguro que hubo deficiencias nuestras que complicaron las cosas, porque los partidos hoy en día se ganan por detalles.

¿Estuviste mirando a Newell’s, sabés cómo juega?

Sí, sigo todos los partidos de Newell’s, siempre que tengo la oportunidad. Vi que juega con línea de cuatro, otras veces con una de cinco, que lo hace con un punta y dos extremos. Sé como juega y cómo lo hace cada jugador. Es un equipo trabajado, con un proceso que lleva un buen tiempo.

¿Es especial jugar contra Newell’s después de haber pasado por el club y con el cariño que te dio la gente?

Es especial para mí ingresar a una casa donde fui feliz, con una hinchada que me trató muy bien hasta los últimos días que estuve en el club. Siempre les agradezco el cariño que me dieron todo el tiempo que jugué en Newell’s.

¿Cuál es el recuerdo más fuerte que tuviste en el Coloso?

Siempre recuerdo cuando jugamos con Atlético Paranaense. Teníamos que ganar 3 a 0 (perdieron en la ida por ese resultado). Ganamos 2 a 1 y sentí la felicidad de meter los dos goles, pero no alcanzó para pasar a la próxima fase. Fueron los dos goles más importantes que hice en el club. Cuando terminó el partido la gente gritaba mi nombre y decía que me tenía que quedar (estaba a préstamo). Es un recuerdo muy lindo que tengo de la gente de Newell’s.

Newell`s 2 Atl Paranaense 1 (Copa Sudamericana)

¿Hubo alguna otra hinchada en tu carrera que te trató con tanto afecto?

Nunca como en ese momento, que fue algo especial.

¿Cómo imaginás que te recibirá el hincha de Newell’s?

Creo que dentro de todo las cosas me salieron bien cuando estuve en el club, así que pienso que la gente me tratará bien y me aplaudirá. Estoy tranquilo. Después veré qué es lo que pasa.

No estaría mal que lo festejes, pero si hacés un gol, ¿lo gritás?

Pienso que si tengo la oportunidad de hacerlo, estaría mal gritar un gol porque la gente siempre me trató bien y no lo tomarían de buena manera. Si se da, en ningún momento voy a gritarlo, por respeto al hincha.

¿Le ponés una fecha límite a tu carrera?

Tengo contrato con Arsenal hasta fin de año y me siento bien. Entreno todos los días sin problemas y no soy de tener lesiones. El cuerpo siempre se portó muy bien conmigo, así que no tengo una fecha para terminar. Dentro de poco cumplo 36 (29 de mayo) y voy a seguir tratando de ser mejor y de disfrutar cada momento, porque el fútbol se termina muy rápido.

Dos partidos

Leal jugó con Newell’s ante Arsenal en 2018 (ganó 2 a 1, con gol suyo, en el Coloso) y en 2020 (1-1, en Sarandí). Es la primera vez que enfrentará a la lepra con otra camiseta.