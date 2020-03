Luis Acuña: "Acá la gente hace vida normal"

Para los habitantes de Nicaragua es como estar viviendo en una gran burbuja. Mientras gran parte del mundo padece la propagación y enormes consecuencias del coronavirus, la nación centroamericana se mueve al compás de su propia masa. Parecen estar en otra sintonía. “Acá la gente hace vida normal”, comienza detallando el futbolista Luis Acuña ni bien atiende el llamado de Ovación. El argentino de 31 años explicó con lujo de detalles la especial y llamativa situación que está viviendo en Estelí, la localidad que queda a tres horas de la capitalina Managua. “Todos los negocios están abiertos y el fútbol sigue como si nada”, acotó el enganche surgido de Vélez. También confesó que, pese a que el régimen de Daniel Ortega no dio ninguna orden de aislamiento social, “con mi familia hacemos cuarentena por precaución porque vemos que el virus hace mucho daño”.

“Por ahora viene todo bastante controlado con respecto al virus, ya que hay muy pocos casos. Se dieron solo cuatro, de los cuales una persona falleció, pero además porque tenía otros problemas serios de salud (diabetes y VIH)”, afirma Acuña, quien milita en las filas de Real Estelí, mientras la liga continúa su curso.

El enganche de 31 años confesó, antes de meterse de lleno en cómo es el día a día en Nicaragua, que “me voy caminando a la cancha porque el estadio queda a seis cuadras de mi casa. En realidad todos los extranjeros nos vamos juntos porque vivimos en unos departamentos que nos dio el club”.

“Por ahora el ministro de salud y gobierno no dio ninguna orden de parar al país. Todo se desarrolla con calma. Seguimos entrenando y jugando normal. De hecho, ayer recibimos a Las Sabanas(ganaron 1 a 0 y estan segundos), y el miércoles también hay fecha. Hay que jugar nomás”.

¿Qué te genera cuando ves que todo mundo cierra fronteras y ahí sigue todo igual?

No tengo temor ni tampoco queremos entrar en pánico con mi familia, pero vemos lo que pasa en todos lados con esta pandemia. Estoy muy al tanto de lo que sucede además en nuestro país porque tengo afectos. No tengo miedo, quizá porque acá aún no se nota lo malo que es ese virus.

¿Estás tranquilo entonces?

Puede ser que esté tranquilo, pero a la vez soy consciente de lo que está pasando en todos lados del mundo. Por eso es que con mi familia decidimos hacer cuarentena. Nadie nos impuso porque en todo el país las cosas funcionan de manera habitual, pero es una medida preventiva que adoptamos.

¿Los chicos siguen yendo al colegio?

No, nos los dejamos ir más hace varios días. Fui a buscar las carpetas y libros, y nos manejamos con los maestros mediante el celular. Fue una decisión propia. Estamos todos encerrados en casa. En realidad, solo salgo para ir a entrenar o jugar, o bien hacer las compras en el supermercado. Trato de salir lo menos posible porque vemos que este virus es muy poderoso y te podés contagiar así nomás. Nosotros hacemos cuarentena y nadie nos dice nada.

¿Y cómo hacés para ir a entrenar sabiendo que estás expuesto también?

Es verdad, es así pero debo cumplir con mi trabajo. Acá no hay ninguna orden para faltar al entrenamiento o a los partidos porque todo funciona de manera normal. Por eso es que cuando salgo de una práctica vengo enseguida y me encierro en mi casa para estar junto a mi esposa (Carolina) y dos pequeños hijos (Agustín y Luciana).

¿Cómo llevan la cuarenta tus chicos?

Uh, ya no saben qué hacer. Los tenemos acá encerrados hace casi dos semanas, por momentos pintan hasta las paredes de las casas o los pisos. Pero dentro de todo la llevan bien. La cuarentena nos está matando, ja.

¿Hablan en el plantel de la problemática que genera este virus en casi todo el mundo?

Sí, por supuesto. Lo hacemos a diario te diría. No se puede negar la realidad. Pero a la vez es cierto que acá, por el momento, hay muy poquitos casos y por eso quizás el ritmo de vida no se alteró todavía.

¿Y qué dicen tus compañeros?

Al haber uruguayos, mexicanos y colombianos vemos que el coronavirus está haciendo mucho daño en esos países porque hablan todos los días con sus familiares o amigos. Lo mismo me pasa a mí cuando llamo o me conecto con algún amigo y me cuenta lo que sucede ahí. Vemos que todos las están pasando mal y eso duele.

¿Ellos decidieron tomar algunas medidas de prevención?

Sí, las elementales y básicas como lavarse frecuentemente las manos y ponerse alcohol en gel seguido. Se cuidan como pueden porque ven que no es joda el coronavirus.

¿De verdad no tenés miedo?

No, pese a que sé muy bien que estoy expuesto cuando me voy a entrenar o a jugar. Trato de ver que aún el virus no atacó fuerte. Tal vez porque veo que por ahora se puede hacer vida normal. A la vez, busco llegar rápido a casa para no salir más hasta el otro día. Me cuido en realidad en la medida que puedo.

¿Y qué pasa por tu cabeza cuando vez que los chicos van al colegio?

Me pasó el otro día que pasé frente a una escuela y vi a los chicos entrar. Enseguida dije «mirá que loco». Tal vez porque los míos no van por decisión propia, pero me llamó la atención en ese momento verlos ingresar como si nada.

¿Qué dice la gente cuando te la cruzás?

Nada, es como que la gente todavía no toma conciencia de lo que es este virus. Por ahí porque en el país hay muy pocos casos. O no sé porqué, pero ellos siguen su vida normal. Como si nada estuviese pasando en el mundo.

¿Considerás que el régimen de Daniel Ortega está actuando bien, ya que el flujo turístico es normal, sobre en los puertos donde cruceros siguen llegando de todas partes del mundo?

La verdad es que no sabía que pasa eso. No estoy en ese tema, por lo cual no quiero decir nada que no sepa. Tal vez llegan porque el país sigue desenvolviéndose normal. Otro argumento no tengo. Tampoco soy quién para decir si está o no bien. Además, por ahora no cerraron los aeropuertos y fronteras como en otros lados. La vida sigue normal. Es lo que veo además, pese a que lógicamente espero que el gobierno esté tomando las mejores decisiones para toda la nación. A la vez deseo que esto pase pronto y que todo vuelva a la normalidad.

Monitorean seis medidas

“Nicaragua es el único país del continente que no ha suspendido clases después de los anuncios de Cuba y México”, escribió recientemente en Twitter, José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) en Nicaragua. También declaró que el Cosep está monitoreando “seis medidas” en la región centroamericana, donde la principal es la prohibición de eventos masivos, y otras son suspensión de clases, restricción de la circulación de la población, cierre total o parcial de fronteras, y suspensión total o parcial de vuelos. ¿Se darán en breve? Todo indica que así será.

Marcha “con amor”

En Managua propusieron una alternativa muy distinta para combatir los avances del coronavirus. En lugar de promover el aislamiento social o la cuarentena, el presidente Daniel Ortega convocó el pasado sábado a una marcha para batallar “con amor” la propagación de la enfermedad y miles de nicaragüenses coparon la popular avenida Bolívar.