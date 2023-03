Lucha Aymar y Fernando González celebran su boda con gran fiesta en Santiago

La mejor jugadora de hockey sobre césped de todos los tiempos y el ex tenista trasandino, con quien tiene dos hijos, dieron el sí por civil hace un mes. Habrá 250 invitados.

Según pudo saber La Capital, la ceremonia tendrá lugar en el segundo piso de un prestigioso hotel de la capital chilena, al cual están invitadas varias Leonas que vivieron los momentos más significativos en la época que le tocó defender la camiseta de la selección argentina de hockey sobre césped. Habrá 250 invitados.

Aymar mencionó estar bastante nerviosa por la fiesta, especialmente por la cantidad de detalles que hay que organizar para que todo salga bien. La fiesta, según explicó, es para aquellos amigos y familiares que no pudieron asistir al matrimonio civil que se celebró en diciembre del año pasado.

No obstante, tanto Lucha como González coincidieron en que la fiesta será una ocasión especial para celebrar la unión de los cuatro integrantes de su familia, incluyendo a sus hijos, Félix y Lupe, quienes tendrán un rol protagónico en la celebración matrimonial.

“Dijimos nos casamos en marzo. Los dos somos medios impulsivos. No pensábamos que iba a ser tan difícil”, le dijo esta semana Luciana al diario Las Últimas Noticias. “No pensé que iba a estar tan nerviosa. El otro día bromeaba un poco con Fernando y le decía ‘estoy nerviosa, con esos nervios como cuando tenía que salir a jugar’. Me dolía un poco la boca del estómago, algo que hace mucho no tenía”.

“En diciembre venían justo mis papás a visitarnos y aprovechamos esa visita para hacer el civil, se armó algo grande y lindo en casa”, comentó la exjugadora al diario chileno. “Pero después hubo mucha gente, como avisamos con tan poco tiempo de anticipación, que no pudo viajar, más que todo por mi gente, y decidimos hacer una fiesta para todos aquellos que no pudieron venir”.