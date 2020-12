Los Pumas: el rosarino Jerónimo de la Fuente fue designado capitán

Los Pumas jugarán este sábado ante Australia por la última fecha del torneo Tres Naciones que se desarrolla en el país oceánico con nueve cambios respecto de la formación que fue goleada por Nueva Zelanda 38 a 0, y tendrá como capitán al rosarino surgido en Duendes en reemplazo de Pablo Matera. Los seis nombres que se repetirán en el equipo que jugarán ante los Wallabies a las 5.45 de Argentina serán: Emiliano Boffelli (jugará de wing en vez de fullback), De la Fuente, los medios Felipe Ezcurra y Nicolás Sánchez, y los forwards Facundo Isa y Julián Montoya.

Matera, por su parte, a quien se le restituyó la capitanía y se le levantó la sanción preventiva, al igual que Guido Petti y Santiago Socino, no jugarán por decisión del entrenador tras la polémica y los repudios derivados de los mensajes xenófobos y discriminatorios escritos redes sociales hace ocho años y que trascendieron a inicios de la semana. Así, Los Pumas formarán con Santiago Carreras; Bautista Delguy, Matías Orlando, De la Fuente y Boffelli; Sánchez y Ezcurra; Rodrigo Bruni, Facundo Isa y Santiago Grondona; Marcos Kremer y Matías Alemanno; Francisco Gómez Kodela, Montoya y Nehuel Tetaz Chaparro.

La polémica en torno a Los Pumas surgió tras el fallido y pobre homenaje que el sábado le rindieron (o no) a Diego Armando Maradona en el marco del fallecimiento por su muerte. El equipo argentino sólo lució una cinta negra en su brazo y quedó aún más en evidencia luego de que los All Blacks sí lo hicieran entregándoles un tributo nada más y nada menos que en la ceremonia del Haka. Tras ese episodio que despertó muchísimas críticas por una supuesta desconsideración hacia el ídolo máximo de Argentina, los jugadores, en la voz de Matera, pidieron disculpas.

https://twitter.com/unionargentina/status/1334333024041902082 ️Comunicado oficial sobre el proceso disciplinario a Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socinohttps://t.co/cysqipbFgM — Unión Argentina de Rugby (@unionargentina) December 3, 2020

Las justificaciones no sonaron como las suficientes y salieron a la luz tuits viejos, pero racistas y discriminatorios de Matera, Petti y Socino, quienes cerraron sus cuentas de Twitter y volvieron a disculparse por Instagram. Renombrados ex jugadores salieron en su defensa y condenaron a los dirigentes de la UAR por no dar la cara y dejar solos a los jugadores. La UAR decidió sancionarlos y excluirlos, pero en las primeras horas de este jueves cambió de parecer. Sendas situaciones provocaron un quiebre y crisis internos que aún no se sabe en qué podría decantar. Por un lado, los jugadores armaron un bloque, estando todos juntos y en disonancia con el staff de Ledesma y ni hablar de los dirigentes. Algunas fuentes señalan que en el búnker australiano hubo amenazas para no jugar este sábado y muchas rispideces con el entrenador.