Los hinchas de Central empiezan a ponerle color a la ciudad de Salta

Central salta ilusionado y no quiere irse de vacaciones

Los bares del centro de Salta fueron los puntos ideales de reunión para los simpatizantes auriazules, que desafiando el viento que a esa hora ya soplaba con bastante intensidad se apostaron en las veredas de los restaurantes. Casi todos, como no podía ser de otra manera, ya con la camiseta de Central puesta. De a ratos se escuchaban cánticos que venían de un punto y al toque otros contestaban desde otro lado.

Es que cerca de las 11 el grupo se dirigió a uno de los salones del hotel para realizar la tradicional activación, teniendo en cuenta que el partido será recién a las 21.30. en paralelo, el cuerpo técnico realizaba el último análisis sobre los defectos y virtudes del rival de turno, Racing.

Activa.jpg Los futbolistas de Central en la activación que realizaron por la mañana, en el mismo hotel donde concentran.

Es la tercera vez que los hinchas de Central pueden viajar a ver al equipo de Miguel Ángel Russo en lo que va del año. Las dos primeras fueron por Copa Argentina, en San Nicolás ante Central Norte, y en Córdoba frente a Chaco For Ever. Ahora tocó por la Copa de la Liga y acá están los hinchas canallas que tuvieron tiempo y, por qué no, la disponibilidad económica para afrontar un viaje tan largo.

El grueso de los hinchas llegará directamente para el partido y se dirigirán sin escalas al estadio Padre Martearena, pero otros tantos deambulan por la dudas.