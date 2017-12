Los errores y las presiones

El poder político presiona a los jueces, antes y ahora. ¿En el fútbol la AFA presiona a los árbitros?

Cuando se mata al error se buscan explicaciones, y la más común es buscarla en la supuesta corrupción. Cuando hubo algún intento de presión se denunció. Es muy difícil que los árbitros del interior estén expuestos a ese tipo de presión porque prácticamente no tienen contacto con los dirigentes. Pero también es cierto que hay un comportamiento que fue inculcado en cuanto a actuar con inteligencia para no dar espacios.

¿Cómo vivís hoy aquel partido que dirigiste en el Monumental que confirmó el descenso de River?

A uno nunca le gusta equivocarse, pero nadie dice que el último partido que había ganado River en ese torneo lo ganó en cancha de Racing con un penal y el árbitro había sido yo. No, centraron todo en una equivocación mía en ese partido final, y si bien entiendo el enojo y lo sufrí, más lo sufrí por mi familia. Y en el partido me cae la ficha en el entretiempo, cuando se mete la barra brava a apretarme. Pero fijate que todo terminó como pasa en este país, me pidieron disculpas y lo resolvieron con una probation. Sin embargo fue grave, porque se metieron doce tipos en el vestuario y menos mal que mantuve la frialdad, porque mis compañeros por lógica estaban shockeados, y si no me paraba en la puerta para pedirles que se fueran y bajar la tensión, no sé qué hubiese pasado. Después teníamos dos opciones, o nos íbamos del estadio o sacábamos el partido adelante. Y lo hicimos. Es más, yo en ese partido ni siquiera tendría que haber estado, porque ese día debía estar en Córdoba en la preparación para la Copa América.

¿Tuviste presiones para dirigirlo?

No. Sí es verdad que otros evitaron dirigirlo. Es cierto que gente de la Conmebol me recomendó bajarme de ese partido en función de lo que venía, que era la Copa América. La verdad que nunca eludí la responsabilidad de dirigir un partido. Pero ese partido me dejó sin la chance de arbitrar la final de la Copa América porque se jugaba en el Monumental. Y me lo dijeron: "Tenés el mejor promedio de la Copa pero se juega la final en River". Y la verdad es que nunca pregunté por qué me designan y tampoco lo hago cuando no me designan.

¿No fue extemporánea esa conferencia que hizo Marconi con ustedes al lado para denunciar después de tanto tiempo la presión que recibieron del anterior gobierno nacional y Grondona con respecto a ese partido de River-Belgrano?

Fue una decisión gremial que se tomó por consenso de la comisión directiva nacional. En ese momento no estaba convencido, pero después la mayoría así lo resolvió y decidimos informar sobre la actitud de Grondona. Y la idea fue contar nuestra realidad después de que todos los otros sectores habían dicho la suya. De los mensajes y llamados que habíamos sufrido antes del partido. No fue fácil transitar esa previa. Tampoco era sencillo hacerlo en ese momento.