Los caminos de Central y Somoza vuelven a cruzarse

Vaya paradoja, Leandro Somoza, hasta hace un puñado de días entrenador de Central, debutará como entrenador de Aldosivi este lunes por la noche, en Mar del Plata, ¡justo ante Central! Sí, parece una mueca del destino, pero es lo que ocurrirá. Ese técnico en el que en su momento se pusieron todas las fichas y se creyó que era quien acomodaría el descalabro futbolístico canalla hoy ya no está más en Arroyito, donde duró apenas un par de meses. Y eso no es todo, sino que cuando se fue no lo hizo de la mejor manera. Porque pegó el portazo en total desacuerdo con los métodos de trabajo de la comisión directiva y la secretaría técnica en materia de refuerzos, y lo hizo saber. Con el presidente Rodolfo Di Pollina, el vice Ricardo Carloni y el secretario deportivo Raúl Gordillo a unos pocos metros, Somoza se sentó en la sala de conferencia de prensa para entregar los detalles de su salida, con críticas hacia quienes hasta minutos antes habían tratado de convencerlo para que se quedara.