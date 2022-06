Lo que no se vio del cruce de Beccacece con Gallardo y la dura respuesta del padre del DT de River

El cruce de declaraciones, sin embargo, no terminó allí. En conferencia de prensa, Gallardo aprovechó para dar su versión. “No me gustó la actitud que tuvo de meterse al campo y que no pudiéramos jugar un lateral. Sólo se lo hice saber y después no pasó más nada”, explicó el entrenador de River Plate, mucho más tranquilo, y minimizó el incidente y le puso una sonrisa a la situación que ya recorre los principales portales deportivos del país y del mundo.