Lo mejor, pero sin riesgos

Hoy el DT Héctor Bidoglio realizará un trabajo táctico y allí empezará a delinear la idea que pretende implementar ante Villa Mitre de Bahía Blanca, el domingo, a las 17.10, por los 32 avos. de final de la Copa Argentina, en el estadio 15 de Abril, de Unión, en Santa Fe, con arbitraje de Lucas Novelli. Para ese cotejo se espera definir si Maxi Rodríguez estará disponible, ya que la intención es que si no está al ciento por ciento no utilizarlo. Además en el lateral izquierdo jugaría Leonel Ferroni. En tanto está muy complicada la presencia de Luis Leal y Cristian Insaurralde debido a inconvenientes físicos. La postura del DT en este estreno en el torneo federal es utilizar lo mejor que tiene a mano y asumir el partido con suma seriedad, aunque sin arriesgar a los jugadores que no estén plenos para no descuidar el cierre de la Superliga (restan los compromisos ante Huracán y Banfield).

Así, las mayores dudas de Bidoglio para el armado del equipo para enfrentar a Villa Mitre están en la faz ofensiva. Porque de movida será muy complicado que puedan estar disponibles Luis Leal (viene entrenando diferenciado por un golpe en la rodilla) y Cristian Insaurralde (se resintió de una sobrecarga en el isquiotibial derecho). Con este escenario el nueve saldrá entre Alexis Rodríguez y Francisco Fydriszewski. Y habrá que ver el extremo por derecha. ¿Habrá alguna sorpresa?

Por su parte, como extremo izquierdo podría reaparecer Maxi Rodríguez, pero será evaluado día a día esta semana. La Fiera ya trabaja a la par del grupo. Claro que el cuerpo técnico y médico no quieren que corra ningún riesgo que genere una recaída. Había sufrido una distensión en el bíceps femoral izquierdo. Si bien podría estar a disposición para el domingo por Copa Argentina, también se mira de reojo que después, el viernes 29 de marzo, la Lepra jugará una finalísima por la Superliga recibiendo a Huracán en el Coloso.

En tanto son seguros los retornos de los integrantes del doble cinco: Jerónimo Cacciabue y Braian Rivero, ambos ausentes por suspensión en la Superliga en la derrota ante Gimnasia en el bosque. Los pibes Aníbal Moreno (de gira con el Sub 20 en España) y Juan Manuel Requena fueron de la partida ante el Lobo.

En cuanto al lateral izquierdo y ante la baja por lesión de Mariano Bíttolo, el principal candidato a ser de la partida es Leonel Ferroni, que tampoco pudo jugar ante Gimnasia por estar suspendido. Juan Pablo Freytes fue el marcador de punta ante el Lobo y cumplió, pero si Ferroni impone condiciones en los entrenamientos tendrá su oportunidad.

En este escenario, Newell's prepara su estreno en la Copa Argentina, buscando avanzar el domingo ante Villa Mitre de Bahía Blanca, pero sabiendo que cinco días después está obligado a cortar la racha de tres derrotas en fila en el certamen doméstico, ya que necesita engrosar el promedio cuanto antes.