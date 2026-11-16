Los comercios rosarinos hacen equilibrio entre las pocas ventas y los gastos fijos que no dan tregua

Un relevamiento de la Federación Gremial de Rosario mostró que los servicios públicos son la principal preocupación del sector. También aparecen los salarios, las cargas sociales y los impuestos

El 63,3% de los comercios encuestados registró menos ventas en los últimos tres meses. FECOI advierte sobre la presión de los costos.

Los comercios pueden vender menos durante varios meses, pero hay gastos que no esperan a que mejore la actividad . La factura de luz llega todos los meses, al igual que el alquiler, los salarios, las cargas sociales y los impuestos. Esa combinación se convirtió en una de las principales preocupaciones de los negocios rosarinos, que necesitan recuperar ingresos sin que los costos sigan absorbiendo su rentabilidad.

El panorama quedó reflejado en la última encuesta del Observatorio Económico Rosario de la Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario (FECOI) . El relevamiento mostró que casi dos de cada tres establecimientos consultados registraron una caída de ventas durante los últimos tres meses. En ese contexto, los servicios públicos aparecen como el gasto que más presión ejerce sobre las cuentas de los comerciantes.

El 83,3% de los encuestados señaló las tarifas y los servicios públicos entre sus principales preocupaciones económicas . Pero no son los únicos compromisos que deben afrontar: los salarios y las cargas sociales, junto con los impuestos y las tasas, también fueron mencionados por más de la mitad de los comerciantes. Los alquileres completan ese escenario de costos que se mantienen aun cuando el movimiento comercial pierde fuerza.

La factura de los servicios públicos encabeza la lista de preocupaciones. Para el 83,3% de los comerciantes consultados, las tarifas representan uno de los principales factores de presión económica. Después aparecen los salarios y las cargas sociales, y los impuestos y tasas, ambos con el 56,7% de las respuestas.

El alquiler también ocupa un lugar importante: la mitad de los establecimientos lo identificó como un gasto que afecta sus cuentas. Más atrás quedaron la reposición de mercadería, mencionada por el 23,3%, y las comisiones bancarias, con el 20%.

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La dificultad está en que estos compromisos deben afrontarse independientemente de cuánto se venda. Cuando la facturación cae o se mantiene estancada, los comerciantes tienen menos margen para cubrir los gastos, reponer productos, invertir o reservar dinero para los meses siguientes.

Los números de la encuesta muestran esa tensión: el 63,3% de los establecimientos tuvo una caída de ventas en los últimos tres meses, mientras que el 30% no registró cambios. Apenas el 6,7% logró mejorar su actividad.

Un buen cierre de año para acomodar las cuentas

Con ese escenario como punto de partida, noviembre y diciembre aparecen como meses clave para el comercio. La expectativa no pasa solamente por vender más durante las fiestas, sino por conseguir ingresos que permitan afrontar los compromisos acumulados y recomponer el capital de trabajo.

"El comercio rosarino necesita un buen cierre de año para acomodar sus cuentas", planteó Miguel Rucco, del Observatorio Económico Rosario de FECOI, al analizar los resultados de la encuesta.

El referente señaló que la caída de las ventas se suma a la presión impositiva, los servicios públicos, los salarios y las cargas sociales, factores que siguen afectando la rentabilidad de los establecimientos.

En ese sentido, marcó una diferencia entre recuperar facturación y mejorar realmente la situación económica de los negocios. "No alcanza con vender más: necesitamos recuperar rentabilidad para acomodar las cuentas y evitar cierres", sostuvo.

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La preocupación, explicó, está puesta en generar ingresos suficientes durante los últimos meses del año para cumplir con las obligaciones pendientes, recomponer el capital de trabajo y comenzar 2027 en mejores condiciones.

Qué esperan los comerciantes para las ventas de fin de año

Las expectativas para noviembre y diciembre muestran que no todos los comerciantes confían en una recuperación. Un tercio de los encuestados espera que las ventas tengan una evolución desfavorable respecto de la temporada anterior. Otro 30% cree que no habrá cambios relevantes.

Del otro lado, el 36,7% mantiene expectativas favorables, aunque la mayoría de ese grupo anticipa una mejora moderada. Apenas el 6,7% espera una recuperación muy favorable impulsada por las fiestas.

El panorama refleja un cierre de año atravesado por la cautela. Para los comerciantes, la temporada de fiestas representa una oportunidad para mejorar los ingresos, pero también una instancia decisiva para ordenar las cuentas y sostener la actividad.

El desafío, como planteó Rucco, no termina en conseguir más ventas. La recuperación también depende de cuánto queda después de pagar los gastos que sostienen abierto cada negocio.