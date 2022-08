Messi y sus compañeros de selección empiezan las ligas europeas con el Mundial como objetivo

Por lógica la mayor atención estará en Messi, quien es junto a Mbappé y Neymar, uno de los pilares del renovado PSG, el que debuta este sábado a las 16 ante Clermont, plantel en el que también se encuentran Leandro Paredes y Mauro Icardi, aunque ambos no están en los planes del nuevo entrenador francés Christophe Galtier.

Otro de losa futbolistas seleccionados que ahora competirá en la Ligue 1 es Nicolás Tagliafico, que dejó Ajax para convertirse en reciente refuerzo de Lyon.

En Inglaterra también estará puesta la mirada de Scaloni y su cuerpo técnico, porque en la Premier League también hay una fuerte presencia argentina. Una de ellas es la del arquero titular albiceleste Emiliano Martínez, quien en el Aston Villa es compañero de Emiliano Buendía, que también formó parte de algunas convocatorias al seleccionado.

Como así los recientes arribos del delantero ex River Julián Alvarez al Manchester City y el del defensor ex Newell's Lisandro Martínez al Manchester United, dos futbolistas que el entrenador del seleccionado argentino tiene en mucha consideración. Además de Cristian Romero, quien está en el Tottenham, entidad en la que además del Cuti se encuentra el ex Central Gio Lo Celso, aunque volvería a emigrar a Villarreal porque el entrenador Antonio Conte no lo considera.

Los arranques de las ligas francesa e inglesa desde este viernes se verán complementadas el próximo fin de semana con los inicios de la liga española e italiana (debutará el rosarino Angel Di María en Juventus), en las que juegan otros de los integrantes del seleccionado nacional, por lo que la tarea de Scaloni y compañía no ofrecerá respiro ya que el Mundial de Qatar está a la vuelta de la esquina, y de esta recta final dependerá mucho del futuro albiceleste en la Copa del Mundo.