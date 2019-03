Lionel Messi no deja de ser noticia. Por sus dichos o sus goles el astro rosarino siempre es tendencia mundial. El viernes concedió una jugosa entrevista en la que aseguró que intentará "ganar algún título con la selección argentina", pero lo que más resonó en Rosario fue la ratificación de la chance concreta de volver a ponerse la camiseta de Newell's como broche de oro de su extraordinaria carrera profesional. Claro que Leo tiene esa versatilidad para lanzar una frase fuerte un día y al otro ponerse la ropa de crack y despacharse con un doblete notable, como el que hizo ayer para que Barcelona se imponga 2 a 0 en el derby ante Espanyol, en un partido correspondiente a la 29ª fecha de la liga de España, que lo dejó en la puerta de un nuevo título. Así es Messi, una realidad en el Barsa y un sueño grande para todo el pueblo leproso que siempre lo esperará con los brazos abiertos.

En la extensa entrevista que brindó Messi el viernes no podía faltar la consulta respecto de su regreso o no al fútbol argentino, más precisamente a su Rosario natal y al equipo en el que deslumbró en el baby: Newell's. "Me gustaría terminar mi carrera en Newell's, pero no es fácil volver a Argentina, los hijos, el más grande ya elige, pero me encantaría sacarme el gustito de jugar en Newell's", confió la Pulga, en una frase que conmovió al mundo leproso. Incluso en las tribunas del Coloso el viernes por la noche, en la victoria 3 a 1 ante Huracán, flamearon varias banderas con la silueta del mejor jugador del mundo de la actualidad.

Pero además Leo remarcó que "no sé de dónde salió que me gusta River. Soy de chiquito de Newell's y toda mi familia lo es, por eso no sé de dónde salió eso. No tengo simpatía por River y fui a ver la final ante Boca por el espectáculo. Era una final de Copa Libertadores y deseaba que mi hijo Thiago pudiera verla".

Pero si tiene algo Messi es que en el lugar que mejor habla es adentro de la cancha, como hacen los elegidos. Y ayer clavó un doblete a pura calidad en la victoria de Barcelona sobre Espanyol por 2 a 0 como local. Los tantos del rosarino, que ya le anotó en 29 ocasiones a su clásico rival, fueron a los 26' y 43' del complemento. El primero con un soberbio remate de tiro libre a colocar y el segundo entrando a la carrera al área y definiendo de primera.

Este doblete de Leo fue tras la fecha Ficha, en la que Messi participó de la derrota de Argentina ante Venezuela, pero luego no viajó a Marruecos por una sobrecarga muscular de la que ayer lució totalmente recuperado.

Barcelona lidera con comodidad la competencia, ya que suma 69 unidades y mantiene los diez de diferencia sobre Atlético de Madrid, que ayer goleó de visitante a Alavés por 4 a 0. Ayer también Leganés derrotó a Getafe por 2 a 0, de visitante, y Celta de Vigo venció de local a Villarreal por 3 a 2.

Messi repitió que ponerse la camiseta de Newell's en el futuro es una opción posible y mientras tanto sigue agitando las redes con la camiseta de Barcelona.