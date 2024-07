Lionel Messi, por otra final y su futuro en la selección: "Será hasta donde tenga que ser"

“Con Canadá me sentí muy bien desde lo físico. Con Chile me pasó lo del aductor y ya no jugué cómodo. Ya estaba frenado, me molestaba a la hora de hacer pie o movimientos laterales. Y con Ecuador llegué justo también. Bien de la lesión, pero tenía eso en la cabeza de que algo tenía. El último ya perdí el miedo, me encontré mejor y creo que estos días que pasaron después y la final me voy a encontrar mejor”, comentó.

El capitán argentino también se refirió con claridad y contundencia sobre los futbolistas más jóvenes que van llegando a la selección en el recambio generacional. “Es una generación muy joven. (Algunos) fueron campeones de América, del mundo... tienen 23, 24 y 25 años. Tienen toda una carrera con la selección por delante. Ojalá no pierdan las ganas de querer seguir ganando, compitiendo y transmitiendo a los que vengan después el mismo mensaje. Para mí, lo fundamental, es tener un buen grupo. A partir de ahí pueden llegar los logros”, expresó.

¿La última final para Lionel Messi?

“En estos momentos no me gusta pensar más allá. Estoy disfrutando y viendo el día a día, lo que me pasa y lo que vamos consiguiendo. Tuve una etapa muy grande en la selección, donde sufrí porque no se daban los resultados. La pasábamos mal. Ahora disfruto el día a día. Será hasta cuando tenga que ser, hasta que yo sienta que no da para más. En esta Copa América llegaba bien y la lesión me hizo cambiar los planes. No fue como yo esperaba o deseaba. Ahora tenemos la oportunidad de jugar otra final. Disfrutándola y con la responsabilidad de dar el máximo para poder conseguirlo”, respondió Messi a DSPORTS.

Messi habló también sobre otras dos grandes figuras de la selección nacional: el arquero Emiliano Martínez, quien volvió a ser determinante para blindar el arco argentino, y Ángel Di María, que confirmó su retiro del equipo albiceleste.

Luego de señalar que muchos equipos buscaron en la Copa América llevar a la Argentina a las instancias de definición por penales, destacó: “En los penales, teniendo al Dibu ya no es suerte. Sabés que uno o dos te agarra y eso es una gran ventaja.”

Respecto a su amigo Di María, remarcó que Fideo "tiene todo muy decidido y no hay nada que lo mueva”. Incluso se animó a imaginarse una gran despedida para el delantero: “Quién te dice (que se retira de la selección) metiendo otro gol en la final, como lo hizo en todas las últimas que jugó. Sería extraordinario".