Lionel Messi les pidió perdón a los hinchas y agradeció el "cariño de siempre" de la gente

Tras la obtención del título de campeón en el Mundial de Qatar 2022, los jugadores y el cuerpo técnico fueron recibiendo distintas distinciones en cada una de sus ciudades, a lo largo y ancho del país. Es que luego de la imponente muestra de afecto y reconocimiento que recibieron en su llegada al país, después les llegó el turno en su tierra natal. Dos de los pocos que hasta acá no habían recibido ese homenaje fueron precisamente los jugadores más emblemáticos y reconocidos de la selección: los rosarinos Lionel Messi y Angel Di María. Pero, este lunes al mediodía, el capitán y figura excluyente del equipo conducido por Lionel Scaloni fue declarado ciudadano ilustre de Funes, la ciudad donde elige venir a descansar cada vez que viene a Rosario y donde goza sus últimos días de descanso antes de reincorporarse al PSG de la liga francesa.

"Le mando un saludo a la gente de Funes, a Rosario en general, agradecido por el cariño de siempre, más en esta época, desde que llegué del Mundial", señaló Messi desde su domicilio en el barrio cerrado Kentucky, donde recibió la visita del intendente de Funes, Roly Santacroce.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gobierno de Funes (@gobiernodefunes)

"Les pido perdón porque es difícil atender a todos. Estamos pocos días, en familia y con amigos, y es complicado, pero quiero agradecerles por el cariño. Que terminen bien el año y todo lo mejor para el año que viene", cerró el crack rosarino en compañía en un video que compartió el gobierno de la vecina ciudad de Funes.

"Eligió Argentina para jugar y eligió Funes para vivir. Nos hizo muy felices a todos los argentinos. Gracias por tanto", publicó Santacroce en su cuenta de Instagram.

messi11.jpg

"Se trata de una distinción a una persona que nos ha dado tantas alegrías a los argentinos. Como intendente de la ciudad quise hacerle un reconocimiento a él, y en los próximos días seguramente lo haremos con Di María”, añadió el jefe comunal de esa localidad en diálogo con la prensa.

“Lo pudimos hacer, porque está acá. Seguramente a Lionel Scaloni le pasó lo mismo en Pujato, lo mismo ocurrió con “Dibu” Martínez en Mar del Plata. En la ciudad donde están le hacen un reconocimiento, y no hice más que eso”, apuntó.

Sobre la intimidad del encuentro, Santacroce comentó: “Me esperó en la puerta de su casa, estaba haciendo sus cosas, fue muy amable, me sirvió un café, pero yo estaba tan nervioso que no lo tomé, no quería molestarlo, simplemente hice lo que correspondía como intendente”.

Y seguido subrayó: “No lo comparo con lo que pasó o no en otros lugares, sino que es algo de todos los argentinos, no es una foto mía, sino de los argentinos”.

Santacroce comentó que Leo “seguramente se va a quedar en Funes hasta fin de año". "Es un campeón del mundo pero con una gran humildad. Y nos dio una alegría esperada por más de tres décadas, después de venir golpeados de tantas cosas que nos suceden", amplió.

Sobre la revolución que generó en Funes la presencia del capitán de la selección campeona del mundo, el intendente dijo: “Hoy (por este lunes), afuera del barrio Kentucky no había nadie, los días anteriores sí. La gente tomó conciencia que es un ser humano y que necesita descansar con su familia. Ya tuvo su momento de gratitud con 5 millones de personas cuando llegaron con la copa”.