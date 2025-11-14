Adiós al 2025 para Argentina, con triunfo en Africa ante Angola y la mira ya puesta en el Mundial

Argentina despidió el año en Africa, con un triunfo sin despeinarse por 2 a 0 ante Angola, con gritos de Lautaro Martínez y Lionel Messi, que jugó casi todo el partido

La selecci{on argentina covnoca hinchas en todos lados, como ahora ante Angola. Por supuesto, Lionel Messi es un imán.

Lionel Messi arrastró marcas en el gol que cerró el 2025 para Argentina ante Angola.

La selección argentina despidió el año con un amistoso inusual, en África . En la ciudad de Luanda, visitó a Angola , que no clasificó al Mundial y le ganó sin mucho esfuerzo por 2 a 0, con goles de Lautaro Martínez en el final del primer tiempo y Lionel Messi al final del segundo.

Al suspenderse el amistoso con India, fue el último del año, con Lionel Messi jugando hasta los 85' y poniéndole telón con su gol a un gran año de la selección, que ahora le queda la mira en la Finalissima ante España de marzo y el Mundial.

Para Argentina apenas fue un entrenamiento. Pese al entusiasmo inicial de Angola, cuando se hizo de la pelota promediando la primera etapa, empezó a llegar al tranquito y así hizo la diferencia.

Messi había tenido dos ocasiones desperdiciadas, pero a los 43' asistió bárbaro al Toro Martínez, que definió entre las piernas del arquero.

En el complemento Angola tuvo dos chances de contra y Argentina nunca cambió el tirmo. Así fabricó Messi una jugada profunda, se la robaron pero la tomó Lautaro, quien devolvió gentilezas y asistió al Diez. El zurdazo de Leo decretó el 2 a 0 final.

Luego hubo espacios para decisiones poco habituales de Lionel Scaloni, que mandó a la cancha a jugadores que seguramente no estarán en el Mundial y debutaron, como Kevin Mac Allister, Máximo Perrone, Gianluca Prestiani y Joaquín Panichelli. También volvió Emiliano Buendía.

El minuto a minuto ante Angola

91' Panichelli la tiró arriba en gran pase de Buendía.

83' José López entró por Lautaro Martínez, Máximo Perrone por Alexis Mac Allister, Gianluca Prestiani por Nico González y Joaquín Panichelli por Messi. Los últimos tres debutaron en la selección.

¡EL GOL DE ARGENTINA, EL GOL DE MESSI!



El capitán puso el 2-0 ante Angola, a los 81. pic.twitter.com/vDxYmvA9rC — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2025

81' GOL DE ARGENTINA. Devolución de gentilezas. Lautaro habilitó a Messi, que esta vez no falló. Zurdazo abajo, cruzado, a la red.

68' Emiliano Buendía entra por Almada,con un corte en la ceja.

62' Otras situación clara para Angola, remate afuera desde el punto del penal de Zito Luvumbo.

58' Kevin Mac Allister reemplazó a Lo Celso y se junta con su hermano Alexis en mitad de cancha.

57' Córner mal ejecutado por Messi, contragolpe que terminó en zurdazo de M'Bala Nzola y buena respuesta de Rulli.

51' Gran centro de De Paul y volea alta de Messi, que no encuentra precisión.

El Toro no perdona y Argentina se pone en ventaja



Mirá #ArgentinaXTelefe en YouTube y https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Juan Pablo Varsky pic.twitter.com/8KQ36Xy1Ek — telefe (@telefe) November 14, 2025

43' GOL DE ARGENTINA. Gran habilitación de Messi para Lautaro Martínez y remate entre las piernas del arquero.

38' Gran combinación de Messi con Almada y disparo alto de derecha del Diez.

18' primera llegada argentina. Recuperación de De Paul, pase a Lautaro para Messi, remate cruzado que sacó el arquero.

¡RESPONDIÓ RULLI!



Angola tuvo la chance de abrir el marcador a los 11', pero se encontró la respuesta del arquero argentino. pic.twitter.com/1VsO4SdTYS — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2025

11' Rulli evitó el gol de Angola, que en el inicio domina la pelota y territorio. Buen remate de Chico Banza.

Messi formó ataque con Thiago Almada y Lautaro Martínez, mientras que en la mitad de la canchacon Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister y Gio Lo Celso.

Atajó Gerónimo Rulli ante la ausencia por lesión del Dibu Martínez, mientras que Nicolás Tagliafico ocupó la zaga central con Cristian Romero. Juan Foyth y Nicolás González empezaron jugando de laterales.