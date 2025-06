Quién es el campeón con Newell's de la mano de Martino que jugará en la Liga Casildense

El volante ofensivo (33 años) campeón con Newell’s en 2013 con el Tata como técnico se sumó al primer equipo del Alazán para dar pelea en el segundo semestre del año en la liga con asiento en Casilda y llega proveniente de Gimnasia (Mendoza). Su incorporación al plantel no hace otra cosa que jerarquizar al conjunto Albirrojo, sobre todo por la experiencia obtenida a lo largo de muchos años en distintos clubes.

Periplo por varios países

Después de tres temporadas en la máxima categoría Leprosa, Vieyra emigró a Cerro Porteño, pasó por Nacional (Paraguay), Huracán, Central Córdoba (Santiago del Estero), Delfín (Ecuador), Cobresal (Chile), Marathón (Honduras), Real (España) y Gimnasia (M). Tras su salida del club hondureño a Vieyra se le detectó y fue tratado de pterigion, un crecimiento anormal del color rojo y blanquinoso de la conjuntiva del ojo, donde en casos graves la visión puede correr cierto peligro.

A Vieyra, que en su juventud soñaba con ser músico en caso de que no llegara a triunfar en el fútbol, como a cualquier chico que sueña con ser jugador no le fue fácil avanzar y siempre recuerda que de cerca de cuarenta chicos que iniciaron la carrera en su categoría sólo dos llegaron a jugar en primera división. Pero también tiene en claro que eso no es lo más difícil, sino que mantenerse es lo más complicado dentro de este deporte.

Juani, nacido en Arrecifes, desarmó las valijas después de su andar por distintos sitios y se asentó en el lugar donde nació todo: Rosario. Y ahora tratará de seguir mostrando su fútbol, pero en este caso luciendo la casaca del Alazán en la competitiva Liga Casildense.