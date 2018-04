Leo Fernández habló del audio contra los dirigentes que se filtró

El entrenador de Rosario Leo Fernández confirmó hoy los once jugadores que serán titulares el sábado desde las 13.15 en la visita a Defensa y Justicia, valoró la vuelta de Néstor Ortigoza al equipo y se refirió al audio que se filtró en el que habla sobre desacuerdos con los dirigentes del club.

En definitiva, el equipo titular que hoy hoy confirmó el técnico formará con "Jeremías Ledesma, Paulo Ferrari, Fernando Tobio, Mauricio Martínez, Alfonso Parot; Maximiliano Lovera, Ortigoza, Joaquín Pereyra, Leonardo Gil y Federico Carrizo; Marco Ruben".





Leo Fernández Confirmó El Equipo



"Con el ingreso de Néstor (Ortigoza) me parece que lo mejor era armar un mediocampo para estar más juntos, para tener mejor tenencia de pelota y llegar con mejores posibilidades y de mejor forma al arco rival, con más gente alrededor", dijo para luego agregar que buscó rodearlo "para que no tenga tanta responsabilidad de recuperar y sí mucho más a la hora de tenerla".

"Hacemos hincapié en tener la pelota, cuidarla más y en tratar de que el equipo esté más junto a la hora de recuperarla. A partir de ahí hacer un juego más cómodo y tranquilo desde la tenencia. También buscar un poco más por las bandas", indicó.





>> Leer más: Filtran un audio caliente de Leo Fernández contra los dirigentes de Central





El técnico señaló que aspira a modificar la actitud del plantel. "Nosotros debemos revertir no tan solo los resultados, sino también la imagen que tenemos que dar como equipo. Tenemos que mostrar otro funcionamiento, otra forma, otra idea y estamos abocados a eso".

marco.PNG



Consultado sobre el audio que se filtró esta semana, en el que hablaba de la última reunión con los dirigentes y aseguró que no modifica lo pactado con las autoridades del club y afirmó que el sábado no se juega el puesto. "Para nada, las responsabilidades en cuanto a la dirección técnica de Central son siempre las mismas, tratar de salir a ganar y hacer lo mejor posible y es lo que vamos a hacer nosotros. No me autopresiono para nada. Tenemos estos cuatro partidos por delante, para trabajarlos, para llegar bien al partido en Brasil".









Además aclaró que con los dirigentes canallas conversó el domingo. "Los últimos días no hablé. Sí después del partido con Racing tuvimos una reunión, les dije lo mismo, que trabajemos con tranquilidad estos cuatro partidos y luego no sentábamos a conversar"

Por último, aclaró que "el audio no fue dirigido a los colaboradores, fue a un grupo de amigos, fue en un ámbito privado que me lo reservo y me lo guardo", dijo para asegurar que con los dirigentes tiene buena relación. "Hablamos, discutimos, pelamos un poco sobre posturas, formas, pero siempre para el bien de todos".