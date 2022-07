Lema, a puro despeje, fue el mejor en el uno por uno de Newelll's ante Platense

Newell's no aprovechó el regalo, jugó pésimo, pero empató y es líder

Gustavo Velázquez 4.5: Ganó y perdió. Falló algunos cierres. No estuvo cómodo.

Cristian Lema 6: Seguro de arriba. Despejó muchísimo. Ganó los duelos individuales y sacó todo lo que pudo.

Willer Ditta 4.5: No lució con la seguridad de otros partidos. Renegó con los rivales. Se hizo amonestar para jugar el clásico.

Tomás Jacob 4: No gravitó en ofensiva ni dio garantías atrás. Le costó leer el partido.

Juan Sforza 4: De menos a más. Muy flojo con la pelota en el primer tiempo. No ganó las divididas.

Julián Fernández 4: Errático, no marcó presencia y perdió muchas pelotas en la mitad.

Marco Campagnaro 4: En el primer tiempo padeció a Schor en velocidad. Después se acomodó y cumplió.

Francisco González 3: Casi no tocó la pelota. No encaró y las terminó mal.

Juan Manuel García 3: No pudo pivotear, no generó peligro y no fue amenaza para la defensa rival.

Ramiro Sordo 3: Muy atado. No encaró casi nunca. No pudo aprovechar los espacios y quedó siempre a contrapelo de la pelota.

Ingresaron:

Djorkaeff Reasco 4: Ganas y enjundia, pero poca claridad. Hasta le dio un pase a la tribuna.

Juan Garro 4: Lento, previsible y sin sorpresa en los metros finales.

Facundo Mansilla -: Entró en la línea de cinco, pero llegó el empate.

Marcos Portillo -: Su misión era tener la pelota, pero tuvo pocos minutos.

DT Javier Sanguinetti 4: No logró que su equipo domine el trámite en ningún momento. Newell’s empezó mal, siguió torcido y terminó peor. Nunca logró neutralizar a un Platense que iba al frente sólo con ganas. Los cambios tampoco le dieron rédito. Su equipo careció de juego y no atacó casi nunca. Hasta hizo el gol de casualidad.