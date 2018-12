Leal mira hacia México y Fydriszewski al Parque

El posible futuro de dos delanteros de Newell's se bifurca. En estos últimos días cobra fuerza la posibilidad de que Luis Leal vaya a jugar al fútbol mexicano, donde ya estuvo en 2017 y casi se va a mitad de este año. En cambio, existe el interés de acordar un nuevo contrato con Francisco Fydriszewski, cuyo vínculo con el club vence el 30 de junio de 2019.

Es cierto que la conformación del plantel rojinegro dependerá del nuevo entrenador, y quizás Leal esté dentro de sus planes. Pero hoy aparece la chance de que el delantero emigre. Existen sondeos de un allegado al jugador para conseguirle club en el fútbol azteca. El pase pertenece al club del Parque y una posible salida sería a préstamo.

Leal tuvo un flojo semestre y sólo convirtió un gol. No se siente cómodo con este presente y estaría en sus planes cambiar de aire. México aparece en el horizonte del portugués. La Pantera jugó en Jaguares de Chiapas, previo a incorporarse a Newell's

La comisión directiva se encuentra abocada a conseguir el entrenador. Si hoy se gestiona una posible salida es porque no está convencida en retenerlo y por eso deja que se actué en consecuencia. La no convocatoria al último partido del torneo, contra Atlético Tucumán, también fue una señal.

Este momento contrasta con lo que ocurrió al final de la Superliga pasada. El hincha pedía por todos los medios que Leal continúe en el club, a donde llegó a préstamo por un año. La dirigencia finalmente acordó la compra del 85 por ciento del pase en 775 mil dólares, después de que su representante, el portugués Oscar Díaz, amagó con llevarlo a Xolos de Tijuana.

Leal anotó 7 goles en la temporada 2017/2018. Fue el jugador más

desequilibrante del conjunto rojinegro. Su juego decayó considerablemente en los últimos seis meses, más allá de las lesiones. El respaldo de la hinchada se transformó en queja. Esta situación tampoco le pasa por alto al portugués.

El reemplazante de Leal en los dos últimos partidos de la Superliga, contra Patronato (1-0) y San Martín de Tucumán (3-0), fue el Polaco Fydriszewski. Su contrato termina el 30 de junio de 2019. El jugador tendrá el derecho de firmar un precontrato con otro club a partir de que falten seis meses para el final de su vínculo con la lepra. Pero no es su intención. La comisión directiva tampoco piensa quedarse de brazos cruzados y quiere retenerlo.

Existen negociaciones entre las autoridades del club y el futbolista para llegar a un acuerdo. Si bien Fydriszewski jugó poco, el deseo es quedarse. Existe el atenuante de que no estuvo en la consideración del ex entrenador porque durante una parte de la Superliga continuó con el proceso de recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior y menisco interno sufrida en enero, jugando para Lugo de la segunda división española.

El deseo de ambas partes no garantiza que el Polaco siga. Pero la predisposición es un paso adelante.

Fydriszewski, de 25 años, disputó 4 partidos con el conjunto rojinegro. El primero fue siendo titular contra Argentinos (2-0). Convirtió el segundo gol. Después ingresó en el segundo tiempo frente a Aldosivi (0-1) y entró desde el principio frente a Patronato (1-0) y San Martín de Tucumán (3-0), señalando los dos primeros goles.

Por el momento no existen certezas sobre el destino de otros futbolistas del plantel. Serán entre 5 o 6 los jugadores de los que se desprenderá Newell's, con la idea de que el sueldo de esos futbolistas sirva para pagarle a los refuerzos. Iván Piris fue el primero que se fue. Se rescindió el contrato del lateral paraguayo.

Brian Sarmiento, recuperado de la fractura de tobillo, no continuaría en Newell's y puede irse a Unión. A Juan Sills, con contrato hasta junio de 2019, también lo dejarían ir.