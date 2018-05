Leal: "Hoy tengo aún más ganas de seguir acá"

La figura de Luis Leal fue enorme anoche, ratificando que es fundamental para el rendimiento del conjunto de De Felippe. Las perfectas definiciones en los dos goles rojinegros mantuvieron viva la ilusión. Newell's estaba a una conquista de igualar la serie. Y fue la misma Pantera quien lo tuvo de cabeza para concretar la hazaña. Pero falló. Todos se lamentaron, aunque nadie fue capaz de reprocharle algo al goleador. Es que había cumplido con creces. Quizás la Lepra lo siga disfrutando por más tiempo. "Después del partido de hoy, tengo aún más ganas de seguir acá", dijo el portugués, cuyo contrato a préstamo vence el 30 de junio, y que a partir de esas declaraciones encendió la esperanza de que continúe vistiendo la camiseta rojinegra.

En el partido de ida se esperó a Leal hasta último momento. No se encontraba en condiciones óptimas por una lesión. Su importancia es tan grande para las aspiraciones ofensivas del rojinegro que no se lo quería descartar. Pero finalmente no llegó, Newell's no generó nada esa noche en el Arena da Baixada y fue goleado en Curitiba. La ausencia del portugués se lamentó.

Si bien se sabía que era muy complicado eliminar a Paranaense, Newell's no estaba dispuesto a bajar los brazos. Y para tratar de dar pelea contaba con su jugador más desequilibrante, su goleador. De Felippe incluyó ayer Leal como único punta, superpoblando la mitad de cancha. La idea le dio resultado, con el portugués moviéndose adelante con inteligencia y zagacidad.

En el primer gol, picó por izquierda para recibir la precisa habilitación de Fértoli, con Rossetto desesperado corriéndolo de atrás. La Pantera enfrentó a Santos y se la tocó por un costado. Newell's comenzaba a creer que había chances.

La Pantera mostró las garras. Y lo volvió a hacer en el segundo tiempo. Conectó de cabeza el centro de Fértoli, superando la estirada de Santos. Lo festejó con ganas, pero de inmediato se dirigió hacia la mitad de la cancha. Es que no había que demorarse.

La proeza estaba ahí nomás. Todas las miradas se depositaban en lo que podía hacer Leal frente al arco visitante. Y el lusitano estuvo cerca de coronar una noche fantástica. Ingresó solo por el medio, pero el cabezazo frente al golero de Paranaense no entró. La Pantera se tomó el rostro. El lamento fue también de todos los hinchas.

"Me siento contento por el momento que estoy viviendo, y por el momento del equipo, por el cambio de actitud. Merecimos la victoria", dijo Leal luego de la eliminación.

El préstamo por un año con el atacante vence a fin de junio y el club tiene intenciones de comprarle el pase, aunque existe incertidumbre si lo podrá hacer. Leal quiere quedarse. Y anoche fue contundente: "Después del partido de hoy, tengo aún más ganas de seguir acá".