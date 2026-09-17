Las mejores imágenes de una nueva jornada de los Juegos Suramericanos

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La Capital | Ovación | Juegos Suramericanos
17 de septiembre 2026 · 11:24hs

FOTOGRAFIAS: La Capital / Marcelo Bustamante - Celina Mutti Lovera / Sebastián Suárez Mecia

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